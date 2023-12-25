Культура

Псковичи увидят на Kion новогодний мюзикл с Пересильд, Орбакайте и Агутиным

Новогоднее признание в любви, в котором популярные российские артисты поют и говорят по-французски, будет эксклюзивно доступно в онлайн-кинотеатре Kion от МТС с 28 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МТС.

Фото здесь и далее: Kion

Погружение в праздничную атмосферу с французским шиком произойдет уже 28 декабря, с выходом музыкальной кинофантазии «Я тебя люблю – Je t’aime». Авторы шоу решили представить, что было бы, если бы исполнители, а вместе с ними и знакомые всем с детства киногерои заговорили и запели на романтичном языке в стиле французской эстрады 60-70-х.

«Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы, Или с легким паром!» заиграют новыми красками под соусом французской романтичности, влюбленности и моды. Главные роли в пародиях исполнят популярные российские артисты кино: Анна Михалкова, Юлия Пересильд, Петр Федоров, Анна Чиповская, Ирина Старшенбаум, Юрий Чурсин, Марина Александрова, Риналь Мухаметов, Михаил Тройник, Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Александр Робак, Антон Васильев, Алексей Золотовицкий. Каждый из них найдет свой собственный способ сказать «Je t'aime», что переводится как «Я люблю тебя».

Яркими эпизодами фантазии станут музыкальные номера. Российские артисты – Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Artik & Asti, IOWA и Александр Ревва — исполняют свои песни на французском языке и в аранжировках французской ретро-эстрады.

Проводником в мир музыкальных кинофантазий, вдохновленных современными хитами и диалогами из отечественных фильмов, станет Фантомас в исполнении Сергея Бурунова – пародия на одного из самых популярных французских киногероев, скрывающего свое лицо под синей маской, который объединит советскую киноклассику, французскую новую волну и популярную российскую эстраду.

Трейлер доступен по ссылке.