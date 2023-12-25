Культура

Наталия Дубровская: Музей-заповедник «Изборск» работает все новогодние выходные

Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск» работает все новогодние выходные и ждет посетителей. Об этом директор музея Наталия Дубровская сообщила в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Музей-заповедник "Изборск" – привлекательная площадка, которую только в том году посетили уже 463 800 человек. Посетителей очень много, и мы ждем, что в новогодние праздники приедет много людей. Мы к этому готовы, работаем все дни без выходных и даже продлили часы работы», - поделилась Наталия Дубровская.

2023 год музею-заповеднику запомнился, в первую очередь, открытием нового выставочного пространства. Наталия Дубровская напомнила, что первой выставкой стала экспозиция «Россия. Истоки», с этого события началось сотрудничество музея-заповедника «Изборск» с крупнейшими музеями России.

«Очень многие представляли свои работы на наших площадках, и сейчас в нашем выставочном зале работает большой межмузейный проект, где представлены работы более чем 35 художников. Это, действительно, уникальная площадка, которая дает возможность нам представлять русскую культуру здесь, на границе, в Изборске», - отметила Наталия Дубровская.

В новом 2024 году в выставочном зале планируется реализация уже нескольких проектов. Крупнейший из них – «Изборск – открытый город», проект, посвященный юбилею академика Валентина Седова.

«Это человек, который открыл миру Изборск, и для нас это очень важная, замечательная дата, мы будем говорить об Изборске, нашей уникальной коллекции, впервые будет на площадке нашего выставочного зала представлено уникальное собрание – наша археологическая коллекция, которую мы храним», - рассказала Наталия Дубровская.