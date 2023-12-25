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Культура

Первая постоянная экспозиция открылась в Поганкиных палатах Пскова

28.12.2023 16:58|ПсковКомментариев: 0

Первая стационарная экспозиция открылась в Поганкиных палатах Пскова сегодня, 28 декабря, передаёт корреспондент Псковской  Ленты Новостей. 

Фото здесь и далее: Вадим Боченков / ПЛН

«Открытие этой экспозиции для меня праздник праздник. Она рождалась не просто. Псков ждал Поганкины палаты терпеливо и долго. А при таком долгом ожидании – самое главное не разочароваться. Как переплетаются судьбы городов с человеческими судьбами. Сергей Иванович Поганкин - богатый и энергичный человек. Этот человек любил свою семью и жил по принципу домостроя. Построить для своей семьи такие палаты - последовательная позиция и так поступают личности», – выступила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. 

Директор музея напомнила про плеяду реставраторов, кто трудился над палатами. 

«До нас дошли крошечные материальные свидетельства о Поганкине. Это была награда за труды археологов», – продолжила она. 

По мнению Светланы Мельниковой, открытие первой стационарной экспозиции с кабинета Сергея Поганкина - историческая справедливость, «потому что он хозяин этого дома». Она уточнила, что следующей стационарной экспозицией станет кабинет Псковской археологического общества. 

Заместитель генерального директора по научной работе Эльвира Королева уточнила, что всего к наполнению представлено 28 залов. Особое внимание на выставке уделят публикации результатов многолетних исследований с использованием экспозиционных решений. 

Первый этаж Поганкиных палат будет рассказывать о XVI - XVII веках. В ходе торжественного открытия гостям показали театрализованное представление, главным героем которого выступил Сергей Поганкин. 

 

Посетители выставок смогут увидеть воссозданный по Домашней книге торгового человека Никифора Ямского кабинет Сергея  Поганкина. Гости экспозиции узнают, как и в какой обстановке работал знаменитый купец, какую одежду носил, чем увлекался и много других любопытных деталей.

Еще в нескольких залах будут представлены предметы, рассказывающие об устройстве и архитектурных особенностях палат, а также о промышленности, которой занимался Сергей Поганкин. Часть экспозиции посвящена культурным и торговым связям Печор в XVII веке.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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