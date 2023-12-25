Культура

Шахматы, бочонки-кухли и современные технологии: псковичам показали кабинет Сергея Поганкина

Презентация первой стационарной экспозиции - кабинета Сергея Поганкина - состоялась в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника сегодня, 28 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков / ПЛН

Начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков подробно рассказал о наполнении экспозиции.

«Основанием для создания экспозиции, если говорить об источниках, служат несколько краеугольных камней: археологический материал, данные письменных источников и довольно скудный изобразительный ряд», – отметил он.

Рабочее пространство, а именно стол XVI века, представлен из коллекции архитектора Сергея Поганкина, а керамическая чернильница найдена на раскопках. Стол был взят из фондов музея и отреставрирован.

Возле стола представлены оригинальные счёты из костяшек, каждый зритель сможет попробовать свои способности в счете.

Также подготовлены цифровые копии документов, связанные с родом Поганкина. Под стеклянными колпаками расположены два дела Сергея Поганкина.

«Работать со столом невозможно без освещения. Брать подсвечник конца XVIII века – странно, а копия пока не воссоздана. Посчитал возможным установить светец. К пространству примыкают шахматы XVI века. Здесь мы разыграли сицилийскую защиту. Шахматы являются атрибутом быта русской элиты того периода времени» , – уточнил Максим Колпаков.

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Для оформления стен кабинета были использованы современные технологии. На стену проектируется стилизованная роспись по мотивам сыновьих палат, что даёт представление о дизайне интерьера тех временен.

Особое внимание уделили библиотеке Сергея Поганкина, книги имеются и в оцифрованном варианте. Их можно изучить на экране.

Особым решением стали выдвижные ручки из комодов. Их все можно использовать и изучать. Так, внутри расположились кухонные принадлежности и гравюры, посвящённые портретам русских царей и иноземных правителей, а также библейские темы.