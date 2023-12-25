Культура

Псковский музей-заповедник разорвал три контакта с подрядчиками в 2023 году

Псковский музей-заповедник разорвал три контакта с подрядными организациями в 2023 году. Об этом генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы очень хотели в этом году открыть пять залов икон, но мы этого сделать не смогли. Скажу честно, в этом году музей-заповедник разорвал три контракта. Я не понимаю логику людей, которые заключают контракт, подписывают договор, выигрывают конкурс, но не выполняют обязательств. Было понятно, что не сделают – не получится, а мы не уйдем от нашего технического задания. Компромиссы здесь не в наших интересах», – отметила Светлана Мельникова.

Она добавила, что музею приходится постоянно выкручиваться из различных ситуаций для сохранения исторической целостности объектов, поэтому поместить современные выставочные залы невозможно во многих исторических помещениях.