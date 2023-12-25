Культура

Выпуск передачи о Пскове вышел на телеканале «Мир»

На канале Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» вышел выпуск программы о Пскове «Пять причин поехать в зимний Псков», сообщили Псковской Ленте Новостей в ТИЦ Псковской области.

Туристский информационный центр Псковской области подготовил для тележурналистов программу и организовал сопровождение по маршруту съемок.

Авторы выпуска прокатились на русской тройке лошадей, узнали секреты приготовления приворотного пирога, удивительные традиции народности сето и еще много интересного про наш регион и его жителей.