Культура

Святогорье на картинах одного из лучших пейзажистов России экспонируют в «Михайловском»

Новую выставку открыли для посетителей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Она представляет любителям изобразительного искусства творчество замечательного отечественного художника Эдварда Выржиковского.

Эдвард Выржиковский. Петровское. Иней. Из серии «Пушкинский заповедник» (1970).

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, Эдвард Выржиковский впервые оказался в Святогорье в начале 1960-х и искренне им увлёкся. Выбирая неожиданные ракурсы, он обошел с этюдником самые потаенные уголки Михайловского, писал в разное время года и дня, при всякой погоде, вспоминают сейчас в музее. Первая персональная выставка мастера в Пушкинском заповеднике — в мемориальной усадьбе соседей и приятелей поэта Осиповых и Вульфов «Тригорское» — состоялась в 1970-м году. Рассказывая об этой выставке в районной газете «Пушкинский край» С. С. Гейченко, особо отмечал, что художнику удалось «передать дух изображаемого им места», и что в каждой его картине «незримо присутствует Пушкин». А Илья Глазунов называл его одним из лучших пейзажистов России.

Работы Эдварда Выржиковского сегодня хранятся во многих государственных и частных собраниях в России, в Великобритании, в Венесуэле, в Германии, в Голландии, в Италии, в Китае, в Польше, в США, в Финляндии, в Японии, проч., проч. В «Михайловском» отдельно отметили, что новый выставочный проект особо интересен тем, что в большой — более восьмидесяти произведений! — экспозиции представлены живопись, а также оригинальная и печатная графика из негосударственных коллекций, из архива семьи художника. По большей части это виды Пушкиногорья, Пскова и его окрестностей, Крыма, Царского Села и Санкт-Петербурга (в момент создания экспонируемой работы —Ленинграда).

Выставка «Пушкинские места» развёрнута в музейном научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Планируется, что она будет открыта здесь до 2 апреля.

Церемония торжественного открытия выставки назначена на 7 января, начнут её в 15.30, добавили в «Михайловском»