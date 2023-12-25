Культура

Череду новогодних музыкальных вечеров открывают в «Михайловском»

Три замечательных концерта анонсированы в праздничной программе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» на ближайшие дни.

Борис Биргер. Пушкин в Тригорском (1956). Из фондов музея-заповедника.

Первый из них — «Зимний вечер в Михайловском» — состоится уже завтра, 4 января, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Перед жителями и гостями Пушкиногорья выступят столичные музыканты — заслуженная артистка РФ, приглашенная солистка Большого театра Яна Иванилова (сопрано), лауреат международных конкурсов Евгений Коваленко (скрипка), лауреат международных конкурсов Василий Щербаков (фортепиано). Со сцены прозвучат вокальные и инструментальные пьесы Михаила Глинки, Александра Алябьева, Николая Метнера, Михаила Ипполитова-Иванова, Жюля Массне, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Бориса Чайковского, Василия Щербакова и других отечественных и зарубежных композиторов. Концерт дадут в большом зале музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Начнётся он в 16.00.

Запланирована в эти новогодние каникулы и столь популярная у гостей Пушкинского заповедника встреча из цикла «Рождественские вечера в русской усадьбе». По традиции вечер с пением романсов, чтением стихов и салонными играми, какие часто устраивали в дворянских домах в пушкинское время, состоится в Зелёной гостиной господского дома в мемориальном «Тригорском». Проведут его 5 января, начнут в 16.00.

Но самым грандиозным подарком меломанам станет выступление народного артиста России, лауреата Международного конкурса имени П.И. Чайковского, профессора кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории, пианиста Владимира Мищука. В свой клавирабенд маэстро включил полонез, ноктюрны и вальсы Фредерика Шопена, «Утешение», «Забытый вальс» и «Грёзы любви» Ференца Листа, Хоральные прелюдии и Чакону Баха—Бузони. Вход на концерт Владимира Мищука (НКЦ музея, 7 января, 16.00) свободный для всех желающих.

Напомним, что в новогоднюю афишу Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в этом году включили, в общей сложности, более дюжины названий и более пятидесяти сеансов. Перед поездкой в Пушкиногорье в музее настоятельно советуют подробнее познакомиться с их полным списком, чтобы уточнить даты и время проведения, возрастные рекомендации, другую полезную информацию. Кроме того, деревенские усадьбы невелики и одновременно могут принять весьма ограниченное число гостей. Поэтому о своём желании стать участником того или иного события в ближайшие дни рациональнее сообщить музейщикам уже сейчас. Это легко сделать по телефонам 8(81146) 2-23-21, 2-18-15 в рабочие дни Пушкинского заповедника, то есть со среды по воскресенье включительно.