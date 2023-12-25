Культура

Около 70 человек посетили новогодний бал «Танцуют все!» в Пскове

Новогодний бал «Танцуют все!», вдохновлённый культовым советским фильмом Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» состоялся 3 января в Приказных палатах Псковского кремля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Бал является традиционным новогодним подарком для псковичей, но в этом году он был особенным. Праздник имел тематическую окраску и был посвящен легендарному советскому фильму «Иван Васильевич меняет профессию», которому исполнилось 50 лет.

Действие бала развернулось в двух реальностях: Русь XVI–XVII веков и СССР 1950–1970-х годов. В программе праздника были как различные средневековые танцы, так и популярные танцы конца XIX – начала XX столетия. Бал состоял из двух танцевальных отделений, а во время перерыва гости могли провести время в различных салонах. Бал посетили порядка 70 человек.