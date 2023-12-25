Культура

Большой семейный праздник в честь Рождества Христова состоялся в Псковском музее

Акция для родителей с детьми «Рождество – семейный праздник» прошла Псковском музее-заповеднике 7 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служб учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповденика

«Рождество Христово – это светлый и радостный праздник. Помимо России, отмечается более чем в 100 странах мира. Празднование Рождества Христова гармонично объединяет церковные и народные традиции, в этом и убедились гости программы сегодня», - рассказали в музее.

В экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» ребятам и их родителям провели небольшую экскурсию и поведали евангельскую рождественскую историю на псковских иконах.

Представители вокальной группы BRUSNIKA не только исполнили рождественские колядки, но и рассказали о традициях колядок, о том кого и что в таких рождественских историях прославляли и чему посвящали.

Завершил музейный праздник вертепный рождественский спектакль. «Вертепное представление – это настоящая новогодняя сказка. В народном бытовании такое представление смотрели всей семьей – от мала до велика! Не будем отставать от наших предков и мы, и продолжим эту прекрасную традицию!» - добавили в музее.