Культура

Культурные итоги 2023 года подвел Борис Елкин

Глава города Пскова Борис Елкин продолжает подводить итоги 2023 года. В этот раз в своем Telegram-канале он рассказал о работе в части культурных событий.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Самый большой «Хоровод дружбы» из четырех тысяч человек, который обогнул Псковский кремль, и первый в истории города цирковой фестиваль «Псковский скоморох», который собрал лучших цирковых артистов России и Белоруссии и стал победителем грантового конкурса, - это #Итогигода2023 в части культурных событий», - написал он.

Преобразились городские учреждения культуры. В Городском культурном центре обновили танцевальный зал и балюстрада второго этажа, приобрели новое световое оборудование.

В концертном зале Дома офицеров установили удобные кресла для зрителей, а на третьем этаже отремонтировали репетиционный зал для театра танца «Русские узоры».

В здании, в котором находится Детская музыкальная школа №4, заменили кровлю, привели в порядок фасад, вестибюли и кабинеты.

Также Центр детского чтения на улице Розы Люксембург стал модельной библиотекой. На средства нацпроекта «Культура» здесь появились стена эмоций, сенсорная комната, интерактивный пол, три тысячи новых книг и многое другое.

«Забегая вперёд, скажу, что в этом году президентский нацпроект "придёт" и в библиотеку "Родник"», - заключил глава города.