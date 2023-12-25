Культурные итоги 2023 года подвел Борис Елкин

Глава города Пскова Борис Елкин продолжает подводить итоги 2023 года. В этот раз в своем Telegram-канале он рассказал о работе в части культурных событий.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
Преобразились городские учреждения культуры. В Городском культурном центре обновили танцевальный зал и балюстрада второго этажа, приобрели новое световое оборудование.
В концертном зале Дома офицеров установили удобные кресла для зрителей, а на третьем этаже отремонтировали репетиционный зал для театра танца «Русские узоры».
В здании, в котором находится Детская музыкальная школа №4, заменили кровлю, привели в порядок фасад, вестибюли и кабинеты.
Также Центр детского чтения на улице Розы Люксембург стал модельной библиотекой. На средства нацпроекта «Культура» здесь появились стена эмоций, сенсорная комната, интерактивный пол, три тысячи новых книг и многое другое.
«Забегая вперёд, скажу, что в этом году президентский нацпроект "придёт" и в библиотеку "Родник"», - заключил глава города.