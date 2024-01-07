Культура

Концерт хора Сретенского монастыря «Песни наших родителей» пройдет в Пскове 31 января

Концерт хора Сретенского монастыря «Песни наших родителей» пройдет в БКЗ Псковской областной филармонии 31 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«В моменты радостей и печалей, взрослея и становясь мудрее, напевая колыбельную любимым детям, песни наших родителей стали не просто лирикой уходящей эпохи, но настоящей проповедью истинных ценностей и любви к родине, семье и близким, став по сути самым важным наследием, которое мы теперь бережно храним», – рассказали организаторы.

В этой музыке вновь оживают любимые образы, надежды и молитвы, питая духовную суть человека.

«Эти песни и их высокая поэзия помогают нам чувствовать себя частью огромной страны с ее великой историей и культурой», - добавили организаторы концерта.

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