Культура

Историк проведет в Изборске лекцию «Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем…»

Первая в 2024 году «Изборская пятница» пройдет в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 12 января. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в музее, состоится открытая лекция заведующей кафедры отечественной и всеобщей истории, кандидата исторических наук Натальи Никитиной «Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем…», посвященная женской и мужской моде XIX века.

Изображение здесь и далее: Государственный музей-заповедник «Изборск»

«Лектор расскажет о стилях и направлениях, которые господствовали в моде дворянского сословия XIX века: шемиз, бидермейер, второе рококо, позитивизм. Мода XIX столетия развивалась под влиянием быстрого роста промышленности и развития новых форм искусства, поэтому рассказ об изменениях в сфере моды будет сопровождаться обращением к произведениям русской живописи, газетной карикатуры, фотографии. В течение часа аудитория совершит увлекательное путешествие в мир моды эпохи российских императоров Александра I, Николая I, Александра II», - рассказали в музее.

Мероприятие пройдет в выставочном зале музея-заповедника «Изборск». Начало лекции – в 15.00.

В музее напомнили, что «Изборская пятница» – это традиционные просветительские мероприятия, посвященные истории и культуре, которые проходят в Изборском музее, начиная с 1960-х годов прошлого века.