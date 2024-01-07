Культура

Книгу «Во имя будущего» о роли семьи в истории Великой Отечественной войны представили в Пскове

Презентация книги «Во имя будущего», основанной на материалах семейного архива и посвященной роли семьи в судьбоносных событиях в истории государства Российского, состоялась в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина сегодня, 10 января, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Эта книга о героизме советского человека, любви к Отечеству, книга-напоминание тем, кто бряцает оружием и фальсифицирует историю», – говорится во вступлении книги.

Авторами книги выступили кандидат юридических наук, член-корреспондент Международной Академии наук высшей школы Инна Андреянова и кандидат исторических наук, член-корреспондент Международной Академии наук высшей школы, поэт Валерий Люлюкин.

Книга представляет из себя не только документальный, но и художественный рассказ о подвигах героев, земляков, которые являются отцами, дедами, прадедам и другими родственниками авторов.

Инна Андреянова уточнила, что в данной книге использованы воспоминания участников войны и тыла, газетные материалы, фотодокументы архива Министерства обороны и личные архивы.

Супруга автора Лариса Люлюкина рассказала, что истоки зарождения этой книги появились в феврале 60 лет назад, когда она познакомилась с Валерием Люлюкиным.

«Он был учеником параллельного класса. Вскоре пришёл ко мне и во дворе встретил мужчину в военной форме. Это был мой отец, уже не служивший в армии, но почему-то надевший форму. С того момента у него начался творческий путь, будучи школьником написал первые стихи и выступал на телевидении. В нём были два начала: литературное и историческое. Спустя время утвердилась любовь к теме Второй мировой и Великой Отечественной, что отразилось в его стихах», – выступила она.

Как рассказала Лариса Люлюкина, еë отец дошёл до Германии, а мама переживала дни в блокадном Ленинграде.

«В семье никогда не вспоминали тяжёлые годы войны. Мы жили беззаботно и счастливо благодаря людям той эпохи. Эта книга стала признательностью к исторической наследственности. Сочетание в ней патриотизма и морали должно внушать потенциал, что мир может измениться к лучшему», – заключила она.

Валерий Люлюкин отметил, что при работе с книгой были особо ценны рассказы родственников героев, их личные разговоры. Также, по его словам, нужно бережно относиться к цифрам этого исторического события. В завершение своего выступления он прочитал свои новые стихотворения.

Мероприятие прошло при поддержке проекта «Всей семьёй». Книга издана в количестве 120 экземпляров.