Культура

Получить подарок за селфи смогут гости Псковского музея

Международный флешмоб фотосессий организует Псковский музей-заповедник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Ежегодно 18 января отмечается День музейного селфи. Мы решили подготовиться заранее и организовать конкурс в преддверии праздника», - рассказали в музее.

Как принять участие?

прийти в Псковский музей; сделать селфи на фоне любимого экспоната; поделиться снимками на своей странице «ВКонтакте» или в комментариях под этим постом, начиная с сегодняшнего дня; обязательно поставить хештег #ПсковСелфМуз; дождаться результатов розыгрыша, которые объявят 19 января.

Победителями станут те, кто сделает самое яркое, необычное и креативное фото в Псковском музее-заповеднике. Приз – билет на любой объект.