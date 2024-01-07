Получить подарок за селфи смогут гости Псковского музея

Международный флешмоб фотосессий организует Псковский музей-заповедник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
«Ежегодно 18 января отмечается День музейного селфи. Мы решили подготовиться заранее и организовать конкурс в преддверии праздника», - рассказали в музее.
Как принять участие?
Победителями станут те, кто сделает самое яркое, необычное и креативное фото в Псковском музее-заповеднике. Приз – билет на любой объект.