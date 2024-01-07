Культура

Выставка художника Александра Бушуева открылась в Пскове

Выставка художника Александра Бушуева «От Рождества до Крещения» открылась в Пскове 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского молодежного центра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского молодежного центра

Открытие выставки совпало с 25-летием художественной деятельности псковского мастера Александра Бушуева.

В рамках экспозиции представлены наиболее значимые произведения последних лет. Здесь можно увидеть самобытный дух Псковщины «с долей наивности и детскости». На открытии выставки выступил ансамбль средневековой музыки «Вереск», создав особый колорит и поддержав настроение картин.

Экспозиция представлена в Доме офицеров по адресу: улица Комдива Кирсанова, 5.

Выставку можно посетить до 12 февраля.