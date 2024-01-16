Культура

Почти 500 тысяч гостей посетили музей-заповедник «Изборск» в 2023 году

Музей-заповедник «Изборск» посетили за 2023 год 466 726 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Указанное число посещаемости на 26% больше, чем в 2022 году. Являясь федеральным учреждением культуры, музей-заповедник «Изборск» внес весомый вклад в общие значения посещаемости федеральных музеев.

За восемь праздничных дней федеральные музеи страны посетили более миллиона человек, из них 20% – дети. «Если 20% – дети, это значит, что люди приходили всей семьей. Это – фантастическая, радостная для нас цифра», – отметила министр культуры России Ольга Любимова. Всего за минувший год федеральные музей страны посетили 43 миллиона человек, из них 1 миллион 100 тысяч билетов было приобретено по «Пушкинской карте», сообщила министр культуры.