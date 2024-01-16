Культура

Хор «Кант» отметили благодарственным письмом правительства Псковской области

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова во время торжественного концерта в честь 81-й годовщины освобождения Великих Лук отметила заслуженный коллектив народного творчества камерного хора «Кант» во главе с дирижером Юлией Штондой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: Александр Воробьев

Вера Емельянова передала коллективу хора благодарственное письмо правительства Псковской области за большой вклад в сохранение традиций хорового искусства, активное участие в культурной жизни региона и в честь 40-летия со дня основания.

Хор выступил на концерте с тематическими произведениями.

Отметим, коллектив был создан в 1983 году с целью пропаганды хорового академического искусства. За время своего существования хор становился лауреатом и дипломантом различных конкурсов, фестивалей не только в России, но и за рубежом. В частности, значимым достижением коллектива стала серебряная медаль 9-х Всемирных хоровых игр, хор дважды становился финалистом всероссийского фестиваля-конкурса «Культура — это мы», организованного в рамках президентского нацпроекта «Культура». Коллектив принимает активное участие в региональных фестивалях и праздниках.

В 2020 году Великолукскому народному самодеятельному коллективу камерному хору «Кант» учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания» присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Соответствующий приказ подписала Министр культуры РФ Ольга Любимова.