Культура

Региональная акция «Культурные выходные» в 2023 году охватила более 10 тысяч жителей Псковской области

Более 10 тысяч человек посетили «Культурные выходные» в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Акция охватила 8 районов Псковской области, позволив жителям и гостям региона насладиться самыми разнообразными культурными событиями. Концерты, выставки, спектакли, мастер-классы и творческие встречи прошли в Куньинском, Локнянском, Новоржевском, Островском, Порховском, Красногородском, Новосокольническом и Опочецком районах.

Молодые люди имели возможность посетить по «Пушкинской карте» спектакли Псковского областного театра кукол, концерты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и ансамбля русской музыки «Псков», а также принять участие в мастер-классах.

Большинство мероприятий проходило абсолютно бесплатно.

На сегодняшний день количество посетителей мероприятий в рамках акции за все время составило порядка 24,3 тысячи человек.

В этом году акция будет проведена в Пушкиногорском, Плюсском, Пустошкинском, Бежаницком, Великолукском, Палкинском и Себежском районах и в Пыталовском муниципальном округе. Таким образом акция охватит все районы Псковской области.

«Культурные выходные» в Псковской области стали настоящим праздником для всех любителей культуры и искусства.

«Они показали, что наш регион богат не только историей и природой, но и талантливыми и творческими людьми»,- отметили в правительстве.