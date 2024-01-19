Культура

От гороховой до семейной: какие каши можно попробовать на фестивале в Порхове

20 января в Порхове пройдет шестой межмуниципальный фестиваль «Вернем каши на столы наши». Участники и гости фестиваля смогут не только узнать, из чего и с какими добавками бывает это традиционное русское блюдо, но и попробовать эти шедевры кулинарного искусства. Лучшие блюда войдут в сборник рецептов фестиваля. Подробности об участниках и программе мероприятия рассказала Псковской Ленте Новостей директор районного дома культуры Порхова Анна Тарасенкова.

На свежем воздухе

В этом году фестиваль русской каши состоится в Порхове в шестой раз. Он пройдет в традиционном формате - на свежем морозном воздухе, на площадке городского парка, с играми, забавами, с разведением костров и травяным чаем.

В программе - театрализованная концертная игровая программа «Сказ про кашу - матушку нашу». Для участников и гостей фестиваля выступят народный самодеятельный коллектив - фольклорный ансамбль «Уграда» из Пскова, фольклорный ансамбль «Забава» Порховского социально-культурного комплекса и коллектив «Родные напевы» Славковского СКК.

И, конечно, всех ждет знакомство с огромным разнообразием рецептов приготовления традиционного русского блюда. «С чем только не готовят эти каши! Из гречки, из пшена, из булгура. На предыдущих фестивалях была каша «Дружба», где были собраны все крупы. Также были каши с бараниной, с разными видами мяса. И на шкварках, с фруктами, с овощами, с сухофруктами», - рассказала Анна Тарасенкова.

Со своим традиционным блюдом - «Пышохой» - познакомят кашевары из Опочки. Также для участников фестиваля Порховский дом ремесел приготовит свое местное блюдо - гороховую кашу.

В этом году участники конкурса будут бороться за победу в пяти номинациях: «Детская каша», «Солдатская каша», «Семейная каша», «Каша по старинным рецептам» и «Каша, приготовленная по собственному рецепту». Некоторые участники готовят несколько блюд и претендуют на победу в разных номинациях.

«Семейная каша - это новая номинация. Она появилась в связи с тем, что 2024 год был объявлен Годом семьи. Также в этом году мы добавили Гран-при. Автор самой лучшей каши получит в качестве награды ложку, сплетенную из болотных трав мастером народного творчества Порховского Дома ремесел - Ириной Константиновой», - отметила организатор мероприятия.

Командный подход

На данный момент на участие в конкурсе поступило 12 заявок из Великих Лук, Пскова, Дно, Дедовичей, Опочки, Пустошки, Струг Красных и Острова. «В основном, участники - это техникумы и дома культуры. Но в этом году за победу в номинациях поборется и команда территориальных избирательных комиссий из Дно, Дедовичей, Струг Красных и Порхова. Они объединились в одну команду и будут варить свою кашу», - пояснила Анна Тарасенкова.

На приготовление блюд участникам дается время с 9 до 11 часов. В 11 часов фестиваль торжественно открывается, и ведущий вместе с жюри начинает ходить по площадкам, где готовятся каши. «Участники должны будут представить небольшие презентации своих блюд и дать их попробовать жюри. После этого с согласия участников кашу смогут попробовать и гости фестиваля. В прошлом году кто-то продавал свои блюда, кто-то - просто угощал. Наш дом культуры, когда варит кашу, просто ее раздает всем желающим», - сообщила организатор.

Кулинарные работы участников будет оценивать жюри в составе пяти человек. Председатель конкурсной комиссии уже не первый год - заместитель начальника отдела международного и межрегионального сотрудничества комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Мария Булатова. Членами жюри будут главный редактор газеты «Курьер. Псков - Великие Луки» Олег Константинов, пекарь ООО «Агроторг» Наталья Никифорова, председатель совета ветеранов Порховского района Валентина Андреева и старейший работник общепита Порховского района Татьяна Редкокаша. «Татьяна Ивановна всю жизнь трудилась главным поваром и заведующей кафе и столовых», - рассказала организатор фестиваля.

Игра в ложки

Рекордов на самую большую кашу на фестивале не планируется. Поэтому огромных котлов с кашей не будет. Зато будет много интересных развлечений. Например, флешмоб с деревянными ложками. На площади перед сценой фольклорный ансамбль «Забава» разучит вместе с желающими танцевальные движения под аккомпанемент такого необычного инструмента, как ложки. Итогом его станет веселая массовая игра на деревянных ложках.

Чтобы принять участие в флешмобе, нужно принести с собой как минимум две деревянные ложки.

Кроме того, в этом году объявлен конкурс на самую оригинальную ложку. Она может быть изготовлена из любого материала. Подведение итогов этого конкурса состоится возле главной сцены. «Будем выбирать со зрителями лучшее изделие и награждать за самую оригинальную ложку», - отметила Анна Тарасенкова.

И, конечно, на закрытии фестиваля будут определены победители конкурса каш в различных номинациях. Лучшие блюда, которые войдут в сборник рецептов фестиваля за шесть лет его существования. «Сборник рецептов пока еще в разработке. Но обязательно выйдет в виде брошюры с цветными картинками, с рецептами приготовления и с информацией о том, кто и когда готовил кашу», - пояснила организатор фестиваля.

Программа фестиваля «Вернем каши на столы наши» 20 января:

Время приготовления каши – 09.00 – 11.00.

Торжественное открытие фестиваля – в 11:00.

Презентация блюд участниками фестиваля - с 11:15 до 13.00.

Концертная программа с интерактивными играми и конкурсами - с 13:00 до 14.00.

Церемония награждения участников и победителей фестиваля, закрытие фестиваля - в 14.00

Для гостей фестиваля работают торговые ряды и ремесленная ярмарка.

Светлана Синцова