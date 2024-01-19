Культура

Гостей и жителей Пскова приглашают посмотреть на картины модерниста Серова в день его рождения

158 лет со дня рождения великого художника русского модерна Валентина Серова исполняется сегодня, 19 января. Вживую две его работы можно увидеть в Картинной галерее Псковского музея-заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Мастер психологического портрета, художник императорской семьи, передвижник и мирискусник, реалист и импрессионист, классик и пионер – творчество Валентина Серова обнимало, кажется, весь живописный мир рубежа веков. Своим внимательным глазом мастер мог усмотреть как воздушную игру света в развернувшемся пейзаже, так и мимолетные мысли на лицах своих знаменитых натурщиков», - рассказали в музее.

«Светлым, стремящимся к правде искусством закрепил он свою убедительность в жизни», – так писал о Серове художник и сценограф Николай Рерих.

В собрании Псковского музея находятся две работы Валентина Серова: