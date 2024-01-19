Культура

Итоги регионального этапа конкурса авторской песни о службе подвели в псковском вузе

Итоги регионального этапа всероссийского конкурса на лучшую авторскую песню о службе в уголовно-исполнительной системе, а также девиз и речевку об УИС подвели в Псковском филиале университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В образовательной организации конкурс проходил среди сотрудников и курсантов. Жюри, в состав которого вошли представители отделения организационно-научной и редакционно-издательской деятельности, а также группы воспитательной и социальной работы с личным составом во главе с заместителем начальника Псковского филиала университета Вадимом Ильиным, оценивая выступления конкурсантов, обращали внимание на их содержательность, оригинальность и исполнительское мастерство.

Победителем в номинации «Лучшая авторская песня о службе в УИС» стала старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Екатерина Иванова с песней собственного сочинения «Сотрудники инспекций исполнительных».

В конкурсе девизов и речевок лучшим стал 33-й взвод курсантов.

Финалисты регионального этапа станут участниками заключительного этапа всероссийского конкурса, итоги которого будут подведены в Москве, в Федеральной службе исполнения наказаний.

В вузе отметили, что конкурс, организатором которого выступает ФСИН России, приурочен к 145-й годовщине образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и Дню работника УИС – профессиональному празднику, который будет отмечаться 12 марта.