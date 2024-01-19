Культура

Мастер-класс по копированию пейзажа «Иней» художника Павла Мельникова пройдет в Изборске

Художественные мастер-классы пройдут в мастерской музея-заповедника «Изборск». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, цикл занятий посвящен творчеству изборского художника Павла Мельникова (1907 – 1987).

Темой мастер-классов 27-28 января станет копирование пейзажа «Иней». Запечатленный на картине вид художник наблюдал из своего дома в Изборске на берегу реки Смолки.

Павел Мельников написал картину в 1928 году, и это единственная работа, которая сохранилась из раннего периода творчества художника. Пейзаж был представлен на первой персональной выставке Павла Мельникова в Таллине, открывшейся 20 июня 1941 года, за два дня до начала Великой Отечественной войны. Из всех бесследно пропавших картин Мельникова того времени сохранилась только «Иней».