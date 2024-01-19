Культура

От михайловской «Дороги к Пушкину» до Болонской книжной ярмарки: российская художница победила на престижной выставке

Российская художница Наталья Яскина вошла в число победителей 58-й Выставки иллюстраторов, которая ежегодно, вот уже с 1967 года, проходит на престижнейшей Болонской ярмарке детской книги. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в фондах которого есть работы молодого графика.

Репродукция с сайта nataliayaskina.com

Начало профессиональной творческой, в том числе и выставочной деятельности Натальи Яскиной неразрывно связано в том числе и с «Михайловским». Она бывала в заповеднике в рамках художественных пленэров, ещё будучи студенткой факультета графических искусств Московского государственного университета печати имени первопечатника Ивана Фёдорова (сейчас — Институт графики и искусства книги имени В. А. Фаворского в составе Московского политехнического университета). У истоков этих студенческих практик в псковских пушкинских местах стояли всемирно известный иллюстратор, народный художник России, лауреат чуть ли не всех отечественных и зарубежных премий в области книжного искусства, профессор Борис Диодоров и директор «Михайловского» Георгий Василевич. В музее напомнили, что традиция пленэров студентов-«диодоровцев» и ежегодных выставок «Дорога к Пушкину» по итогам этих пленэров родилась почти двадцать лет назад, летом 2005 года.

В музее также уточнили, что Наталья Яскина — уже достаточно признанный иллюстратор. Она — четырежды лауреат международного конкурса книжной иллюстрации «Образ книги» (2012, 2016, 2019, 2020); последнюю из этих побед художнице принес цикл иллюстраций к книге «Евгений Онегин. Графический путеводитель». В 2010 и 2017 годах её иллюстрации к русским и марийским народным сказкам вышли в финал международных конкурсов книжной иллюстрации Nami Island International Picture Book Illustration Concours и CJ picture book festival.

Фото из открытых источников

Нынешняя победа художницы тем более впечатляет, если принять во внимание, что на 58-ю Выставку иллюстраторов в Болонье прислали свои работы 3 520 участников из 81 страны мира. «Сначала был сформирован список из 344 иллюстраторов-финалистов, а затем международное жюри составило список победителей: это 79 художников из 31 страны», — констатируют организаторы акции.

В музее отметили, что сердечно рады за своего друга и автора, и уточнили, что в фондах «Михайловского» сейчас хранятся четыре работы Натальи Яскиной.

Наталья Яскина. Шатёр из елей (2007). Из фондов музея-заповедника