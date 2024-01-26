Псковский музей-заповедник предупредил посетителей о санитарных днях 30 и 31 января

Санитарные дни объявлены на объектах Псковского музея-заповедника 30 и 31 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
30 января (вторник) – санитарный день на следующих объектах музея:
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
– Главное здание Псковского музея-заповедника;
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– Поганкины палаты;
– Приказная палата Псковского кремля;
– Власьевская башня;
– Плоская башня;
– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
– Музей-квартира В. И. Ленина;
– Музей истории города Печоры;
– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
– Музей-усадьба С. В. Ковалевской.
31 января (среда) – санитарный день на следующих объектах музея:
– Двор Постникова;
– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).