Культура

Псковский музей-заповедник предупредил посетителей о санитарных днях 30 и 31 января

Санитарные дни объявлены на объектах Псковского музея-заповедника 30 и 31 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

30 января (вторник) – санитарный день на следующих объектах музея:

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– Главное здание Псковского музея-заповедника;

– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты;

– Приказная палата Псковского кремля;

– Власьевская башня;

– Плоская башня;

– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

– Музей-квартира В. И. Ленина;

– Музей истории города Печоры;

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской.



31 января (среда) – санитарный день на следующих объектах музея:

– Двор Постникова;

– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).