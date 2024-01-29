Культура

Делегация колледжа искусств побывала в Пушкинских Горах в рамках «Культурных выходных»

Творческая делегация Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 26 января посетила Пушкинские Горы в рамках проекта «Культурные выходные». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В концертном зале Детской школы искусств имени С. С. Гейченко состоялся концерт, участниками которого стали студенты Глеб Бакаушин, Мария Зуева, Динара Салманова, Ксения Федорова, Ангелина Сергеева, Александр Чарыев и Леонид Гуща, концертмейстер - Зоя Королёва.

Учащиеся музыкального и художественного отделений ДШИ приняли участие в мастер-классах, которые провели преподаватели колледжа искусств: Зоя Королёва (фортепиано), Екатерина Иванова (музыкально-теоретические дисциплины), Сергей Соколов (баян), Константин Зинин и Татьяна Сайгушкина (художественные дисциплины).

В колледже отметили, что акция «Культурные выходные», направленная на учащихся Детских музыкальных школ и школ искусств, имеет просветительскую направленность. Для коллектива колледжа – это уникальная возможность проведения профориентационной работы в городах и посёлках Псковской области.