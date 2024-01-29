Культура

Костюмы народа сето вернулись в Псковский музей

В хранилище Псковского музея-заповедника возвращены экспонаты выставки «По платью видно, кто идет. Костюм народа сето (сету)». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

С ноября 2023 года уникальные образцы ткачества и вязания, предметы одежды, фотографии и акварели выставлялись в Российском этнографическом музее. До этого выставка прошла в Старой Руссе и во Владимире.

Имеющиеся в коллекции Псковского музея комплекты костюма сето относятся к позднему периоду существования народа. С конца XIX века женщины сето носят глухой косоклинный черный сарафан, близкий по покрою псковско-новгородским архаичным формам одежды, рубаху с пышным рукавом, собранным в сборку у манжеты и украшенным широкой тканой вставкой посередине.

Выставку вещей сето сопровождают акварели псковской художницы Анны Калашниковой-Роот, которая в своем творчестве много внимания уделяла изображению своеобразного яркого костюма сето и традиционных украшений.