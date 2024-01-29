Культура

Французский актёр представил историю Себежа на федеральном телеканале

Фильм о Себеже показали на телеканале «Россия-Культура». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

О городе рассказали 28 января в программе «Истории города N с Пьером Бурелем». Её ведущий – французский актёр, педагог, на счету которого свыше 40 фильмов.

В фильме зрителей знакомят с Замковой горой, историей города в годы Великой Отечественной войны, а также с фактами о жителях города. «Во все времена здесь жили уникальные люди... Живут в Себеже невероятные люди и сегодня...» – написано в анонсе программы.

Смотреть фильм можно по ссылке.