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Культура

Режим работы ансамбля Изборской крепости изменится с 1 февраля

30.01.2024 17:37|ПсковКомментариев: 0

Режим работы ансамбля Изборской крепости изменится с 1 февраля в связи с увеличением светового дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

C этого четверга посетить учреждение можно будет с 9:00 до 17:00.

Напомним, Изборская крепость — каменная крепость в деревне Изборск Печорского района. Была построена в 1330 году псковским посадником Селогой вместе с псковичами и изборянами на Жеравьей горе для защиты западных пределов Псковской земли. С момента постройки до XV века выдержала восемь осад.

Теги: #Изборская крепость
Источник: Псковская Лента Новостей
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