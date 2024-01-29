Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новое поколение сето
влиятельная сотня
«Зенча-Псков» кто там?
Господин Рейтингомер
коронные фразы
«Академия Слуха» подарки 1+1
«обратный отсчет» с губернатором
Псков кофейни и пекарни
2023 полититоги
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Два хита псковской кухни
 
 
 
ещё Культура 29.01.2024 08:360 «Михайловское» сообщает о санитарном дне и планах на февраль 31.01.2024 15:010 Открыт прием заявок на организацию площадки в зоне псковского опен-эйра «Добрый рок» 31.01.2024 14:540 Сохранить и приумножить: Елена Савченко - о планах на посту руководителя комитета культуры администрации Великих Лук 31.01.2024 12:580 32-й выпуск проекта «Истфакт»: Воевода Шуйский 30.01.2024 18:270 Ольга Любимова объявила о возобновлении музейного обмена с Китаем 30.01.2024 17:370 Режим работы ансамбля Изборской крепости изменится с 1 февраля
 
 
 
Самое популярное 31.01.2024 07:417 ПВО уничтожила беспилотник в Псковской области ночью - Минобороны РФ 25.01.2024 09:383 Псковский торг: фантомный рынок, закрытая «Корзинка» и переезд «Магеллана» 24.01.2024 18:450 Массовое убийство собак произошло в Псковской области 24.01.2024 10:551 В Пскове сбита женщина на пешеходном переходе. ФОТО 31.01.2024 11:172 Почти 30-градусные морозы вернутся в Псковскую область в феврале
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Сохранить и приумножить: Елена Савченко - о планах на посту руководителя комитета культуры администрации Великих Лук

31.01.2024 14:54|ПсковКомментариев: 0

Комитет культуры администрации Великих Лук возглавила обладательница почётного звания «Душа земли Псковской» Елена Савченко, руководитель вокального ансамбля «Традиция». До недавнего времени она работала заместителем директора великолукской музыкальной школы имени М. П. Мусоргского.

В интервью Псковской Ленте Новостей Елена Савченко рассказала, как планирует совмещать новую работу с творчеством, какие задачи ставит перед собой, каким видит событийный календарь южной столицы региона, и чем вдохновляется по утрам.

 

Творческое начало

- Елена Александровна, обе ваши предшественницы были тесно связаны со сферой культуры. Вас в городе и далеко за его пределами также знают как человека творческого. Что теперь будет с вашим коллективом «Традиция»?

- Мы будем существовать и дальше, творчество всегда было в свободное время. Мы мобильны, можем перемещать время репетиций, встречаться на выходных. Девочки приняли эту новость, мы уже встречались. Продолжаем работать, репетируем, сейчас готовим концертный номер к открытию Года семьи в Великих Луках.

- То есть, новый пост не помешает руководить ансамблем?

- Скорее, будет сопутствовать, как и в предыдущей моей работе, соприкасаться. Есть только одно «но» - я не смогу выходить на сцену. Если раньше я была действующей солисткой, то теперь буду просто руководителем. Очень сложно одновременно участвовать в организации мероприятий и оставаться артистом, большая нагрузка может привести к потерям в исполнении. Для проведения концерта нужно пройти очень много этапов, ты должен быть внимателен ко всему. Артист - это тоже большая ответственность, нужно привести себя в порядок, настроиться, выйти, исполнить. Я буду рядом с девочками, буду их напутствовать. Думаю, на сцене они прекрасно справятся без меня.

- Скучать по выступлениям не будете?

- Конечно, я буду скучать. Но, надеюсь, когда-то я смогу спеть, это же не воспрещается. Я люблю свою творческую деятельность, я ей подпитываюсь. Без музыки никуда, мы откуда-то должны черпать своё творческое начало. Я заряжаюсь энергией, когда слушаю красивую музыку, хорошую песню. Моё утро всегда начинается с музыки. Включаю любимые музыкальные подборки, либо проигрыватель - с пластинок совсем другой звук. Мои дети также просыпаются под музыку, это вдохновляет.

- Пост заместителя директора по культурно-творческой работе теперь придётся оставить. А что с преподаванием вокала, не получится совмещать?

- К сожалению, от этого придется отказаться, мне не охватить всё разом, это очень сложно. Вскоре состоится собрание с родителями, буду пристраивать своих детей хорошим преподавателям. У нас все педагоги замечательные.

На своём месте

- Прежний опыт работы, очевидно, пригодится на новом посту. Предложение стать руководителем комитета культуры было неожиданным или, может быть, вы давно к этому шли? Каковы первые ощущения от новой должности?

- Это было неожиданно, я даже не могла подумать, что такое предложение поступит. Решила согласиться. Сейчас чувствую большой темпоритм, очень большой объем работы. Вникаю во всё, погружаюсь в мероприятия, в которых раньше просто принимала участие вместе с коллективом, а сейчас буду в роли их организатора. Понимаю всю степень ответственности, что мероприятия должны приходить на высоком уровне, всё должно быть гладко, начиная с входа зрителя. Сейчас идёт активная подготовка к столетию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Мне пришлось буквально за один день погрузиться в эти мероприятия, которых очень много - и областные, и городские. Концерты, митинги, открытие выставок - надо продумать, как всё это организовать, перевезти, договориться со звукооператорами и масса других вещей. Объём большой, но мне нравится такой темпоритм, я сама очень активный человек.

- Как вас принял коллектив на новом месте работы? Не планируете ли кадровых перестановок? Как вообще обстоят дела с кадрами, нет ли дефицита?

- Вчера была планёрка руководителей, где меня представили. Атмосфера была очень приветливая, дружелюбная. Мы все друг друга очень давно знаем, сотрудничаем, со всеми общались. На предыдущей своей работе я со всеми взаимодействовала. Коллеги принимали участие в мероприятиях в нашей школе, а мы - в их мероприятиях.

Кадров нам, конечно, очень не хватает. Будем работать, искать кого-то. Никаких перестановок не будет, потому что все кадры - прекрасные творческие люди, они все на своих местах. Коллеги любят свою работу, хорошо её выполняют, делают всё для своих учреждений.

- Какие первоочередные цели и задачи ставите перед собой?

- Сохранить традиции. Есть большой опыт предыдущих руководителей в сфере культуры, очень грамотных и опытных, заслуги моих предшественников. Всё это нужно сохранить и приумножить.

- Есть ли что-то, что бы вы хотели изменить в культурной сфере Великих Лук?

- Менять - нет, нужно приумножать. В частности, хотелось бы привлекать больше молодежи на сценические площадки. У нас есть прекрасные коллективы, народные и образцовые, в которых выступают преподаватели и дети. А такого пласта как молодежь и студенты не слишком много. Мы будем понемногу внедрять молодежь в наши концертные программы, потому что среди них есть действительно талантливые ребята, и с ними нужно взаимодействовать. Может быть, откроем курсы по обучению ведущих концертных мероприятий, чтобы у нас были молодые помощники из числа студентов.

- В какие-то проблемы отрасли уже вникали, может, уже есть пути их решения?

- Проблемы есть везде, и они будут постепенно решаться. Хотелось бы заметить, что культура - это душа, сердце, эмоции. Мы должны дарить зрителям прекрасное - это наша главная задача. А проблемы будем решать внутри.

Насыщенная афиша

- Мы уже затрагивали тему событийного календаря, считаете ли вы его избыточным, или есть задумки привнести что-то новое?

- Сейчас я изучаю все мероприятия, их реализуется очень много. План у нас насыщенный и достаточно объемный, направленный на всех - детей, молодежь, взрослое население. Пока, думаю, всего достаточно. Но, вполне возможно, будем что-то добавлять.

- В январе состоялся пул памятных мероприятий, в том числе посвященные годовщине освобождения города от фашистских захватчиков. В планировании не последнюю роль сыграл комитет культуры. Всё прошло на уровне, как вы считаете?

- Городской концерт, посвященный освобождению города, прошёл очень хорошо. В концертной программе приняли участие ведущие коллективы города и бывшие ученики нашей музыкальной школы. Это Анастасия Куклина - студентка Псковского колледжа искусств, очень известная личность, участница телевизионного конкурса «Звезда». И Никита Смирнов - тоже наш выпускник, лауреат международных всероссийских конкурсов. Они очень украсили концертную программу. Мы часто приглашаем выпускников на концерты, всегда очень радостно видеть наших детей на сцене.

- В этом году в Псковской области запланирована масса мероприятий в честь 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Великие Луки тоже подготовили насыщенную афишу?

- Да, объём очень большой, план рассчитан на год - как областных, так и городских мероприятий. Уже в субботу, 3-го февраля, в Великих Луках состоится конференция руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений Псковской области. В этот же день пройдёт памятный митинг, а в ДК ЛК - гала-концерт победителей областного фестиваля «О родине, доблести и славе». Очень много мероприятий запланированы не только в сфере культуры, спорт и образование, молодежная политика - все стараются, все участвуют.

- Впереди весна и лето, вероятно, планы на ближайшие месяцы амбициозные?

- Сперва мы должны открыть Год семьи, в Пскове торжество уже состоялось. У нас будет немножко попозже, дата и время пока уточняются. Кроме того, в этом году исполнится 185 лет со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского — это русский композитор, наш земляк, мы очень гордимся им, музыкальная школа носит его имя. Запланировано много мероприятий: конференция с участием профессоров, концерты, вручение муниципальной премии имени Мусоргского учащимся детских школ искусств, которое традиционно проходит в день рождения композитора. Будут и другие мероприятия, связанные с юбилейной датой.

Заранее ведётся подготовка к календарным праздникам - 23 февраля, 8 марта, 9 мая. В рамках Года семьи состоятся концерты ко Дню матери и Дню отца, в честь Дня семьи, любви и верности. Каждое мероприятие тематическое, и коллективам предстоит подготовить соответствующий репертуар.

К Международной встрече воздухоплавателей также традиционно готовится концертная программа, мы всегда совместно работаем. Это очень красивое мероприятие, которое все великолучане очень любят, оно сближает людей.

В конце августа празднуется День города, в котором наши коллективы обязательно принимают участие. Это хорошая возможность выступить, площадок очень много — задействован летняя эстрада, парк «Петровский», набережная.

В прошлом году был организован ещё один прекрасный праздник - День фонтанов, это прекрасная идея моей предшественницы Ольги Викторовны Сергеевой. Собралось много зрителей, было очень здорово — на природе, рядом с фонтанами, очень красиво, дружелюбно и по-семейному. Думаю, в этом году мы повторим.

- Елена Александровна, спасибо за уделённое время. Желаем вам успехов в новой должности и слаженной работы в дружном коллективе!

- Благодарю, до новых встреч.

Беседовала Ульяна Лаблюк

Теги: #великие луки #культура #традиции
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В наступающем феврале будет 29 дней. Опасаетесь ли високосного года?
В опросе приняло участие 119 человек
31.01.2024, 15:140 «Собственной персоной»: Александр Серавин об общественно-политическом климате и выборах президента. ВИДЕО 31.01.2024, 15:130 Региональный этап конкурса самодеятельности Росгвардии завершился в Пскове 31.01.2024, 15:120 В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности 31.01.2024, 15:030 Александр Серавин: Мы готовимся к большой муниципальной реформе
31.01.2024, 15:010 Открыт прием заявок на организацию площадки в зоне псковского опен-эйра «Добрый рок» 31.01.2024, 15:000 АвтоАс рассказал, как получить OMODA выгодой до 250 000 рублей 31.01.2024, 14:560 Александр Серавин: Многие резонансные персонажи пропали из псковской политики ради федеральной карьеры 31.01.2024, 14:540 Сохранить и приумножить: Елена Савченко - о планах на посту руководителя комитета культуры администрации Великих Лук
31.01.2024, 14:510 Великолучанина оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России 31.01.2024, 14:490 Куньинский район празднует 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 31.01.2024, 14:470 Разнообразие представительства партий в Псковской области увеличилось — Александр Серавин 31.01.2024, 14:430 Губернатор провел совещание по подготовке к президентским выборам на территории Псковской области
31.01.2024, 14:410 «Экосреда»: Осознанный образ жизни как часть культуры. ВИДЕО 31.01.2024, 14:360 Александр Серавин: Мы стараемся сделать выборы как можно более легитимными 31.01.2024, 14:320 88-летняя псковичка отдала мошенникам 200 тысяч рублей 31.01.2024, 14:241 Дума приняла во втором чтении проект о праве властей регионов запрещать «наливайки»
31.01.2024, 14:100 Александр Серавин: Внутриполитический блок правительства не вмешивается в процесс выборов 31.01.2024, 14:080 Песков назвал НАТО угрозой для России 31.01.2024, 14:040 Российские сервисы для видеоконференций показали взрывной рост - аналитика 31.01.2024, 14:031 Развитие экоактивизма в Пскове периодически останавливалось – эксперт
31.01.2024, 14:031 Детский бунт 31.01.2024, 13:560 Александр Серавин: В будущем подписи за кандидатов надо собирать на Госуслугах 31.01.2024, 13:460 Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии 31.01.2024, 13:280 «Поэт и правдоруб»: Что делать с энтою культурой? ВИДЕО
31.01.2024, 13:200 Псковская область может показать один из лучших результатов по ДЭГ в России — Александр Серавин 31.01.2024, 13:190 Ветер до 15 метров в секунду прогнозируют в Псковской области 1 февраля 31.01.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Серавиным 31.01.2024, 13:010 Пскович вернул сумку собутыльнику, забрав из нее 6 тысяч рублей
31.01.2024, 12:580 32-й выпуск проекта «Истфакт»: Воевода Шуйский 31.01.2024, 12:450 Социальный фонд проиндексирует социальные и страховые выплаты жителям Псковской области на 7,4% 31.01.2024, 12:350 Александр Борисов: 31 января 1942 года – этот день навсегда останется в истории Куньинского района 31.01.2024, 12:222 Растопить лед: довольны ли псковичи обработкой улиц в гололедицу
31.01.2024, 12:080 Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки 31.01.2024, 12:070 Псковским инженерам и маркетологам расскажут о новых инструментах для эффективной работы 31.01.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Осознанный образ жизни как часть культуры 31.01.2024, 11:583 Общественная палата РФ и политические партии объединят усилия в наблюдении за выборами
31.01.2024, 11:501 Надеждин сдал в ЦИК документы и подписи для регистрации на выборах президента РФ 31.01.2024, 11:420 Минстрой допускает введение требований к репутации руководителей управляющих компаний 31.01.2024, 11:330 Опочанка приехала в Псков к подруге и попалась на краже еды 31.01.2024, 11:250 «Цементум» организовал совместную работу распределенной команды в облачных сервисах Яндекс 360 для бизнеса
31.01.2024, 11:172 Почти 30-градусные морозы вернутся в Псковскую область в феврале 31.01.2024, 11:010 Обучение общественных наблюдателей завершили в Псковской области 31.01.2024, 10:570 Центробанк назвал трендом последних месяцев персонификацию атак телефонных мошенников 31.01.2024, 10:441 «Собственной персоной»: Александр Серавин об общественно-политическом климате и выборах президента
31.01.2024, 10:400 Зарплаты IТ-специалистов увеличились на 80% в 2023 году 31.01.2024, 10:380 Уголовное дело возбудили из-за повешенных собак в невельской деревне 31.01.2024, 10:370 Пустошкинские приставы с нарушениями погасили задолженность по трем исполнительным производствам 31.01.2024, 10:330 Умерла актриса из сериала «Клон» Жандира Мартини
31.01.2024, 10:270 «Экосреда»: Осознанный образ жизни как часть культуры 31.01.2024, 10:130 Два автомобиля столкнулись около сквера Народовластия в Пскове 31.01.2024, 10:102 В Петербурге против беспилотника впервые применили ЗРК «Триумф» 31.01.2024, 10:000 Провал в асфальте образовался на Четырех углах в Пскове
31.01.2024, 09:500 Девятиклассникам дали советы по подготовке к итоговому собеседованию 31.01.2024, 09:400 Представители «Единой России» собрали почти 2,1 миллиона подписей в поддержку Владимира Путина 31.01.2024, 09:301 Самокатчикам подготовили штрафы за создание помех пешеходам 31.01.2024, 09:151 Обивая пороги поликлиник
31.01.2024, 09:000 Игорь Иванов: ДЭГ - успешная новация, позволяющая широкому кругу лиц принять участие в избирательном процессе 31.01.2024, 08:480 Банки стали реже одобрять россиянам выдачу льготных кредитов 31.01.2024, 08:480 Заканчивается срок приема подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты 31.01.2024, 08:360 100 лет назад была принята первая Конституция СССР
31.01.2024, 08:250 Минцифры сообщило о ликвидации сбоя в зоне .RU 31.01.2024, 08:110 Диетолог объяснила возможные причины тяги к сладкому и соленому 31.01.2024, 07:550 Названы регионы с самыми дорогими и дешевыми яйцами 31.01.2024, 07:417 ПВО уничтожила беспилотник в Псковской области ночью - Минобороны РФ
31.01.2024, 07:340 В России разработали модель летающего «каршеринга» 31.01.2024, 07:190 В европейской части страны будет очень скользко - синоптики 31.01.2024, 07:000 Ограничения для «наливаек» предложили не распространять на рестораны 30.01.2024, 22:000 В России разработают туристическую схему «Большая Волга»
30.01.2024, 21:400 В Эстонии сформировали участок для выборов президента России 30.01.2024, 21:200 Кабмин ввел временные ограничения на ввоз семян из недружественных стран 30.01.2024, 21:001 Великолучан приглашают на службу в полицию 30.01.2024, 20:400 Сувенирную продукцию для нескольких мероприятий изготовят в себежской колонии
30.01.2024, 20:200 Пять лифтов заменили в двух домах в Великих Луках 30.01.2024, 20:100 Псковские следователи подвели итоги конкурса детского рисунка «Блокада Ленинграда» 30.01.2024, 20:001 Псковский курс по духовной безопасности семьи представлен в Москве 30.01.2024, 19:510 Массовый технический сбой произошел у операторов связи в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru