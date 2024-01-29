Культура

Сохранить и приумножить: Елена Савченко - о планах на посту руководителя комитета культуры администрации Великих Лук

Комитет культуры администрации Великих Лук возглавила обладательница почётного звания «Душа земли Псковской» Елена Савченко, руководитель вокального ансамбля «Традиция». До недавнего времени она работала заместителем директора великолукской музыкальной школы имени М. П. Мусоргского.

В интервью Псковской Ленте Новостей Елена Савченко рассказала, как планирует совмещать новую работу с творчеством, какие задачи ставит перед собой, каким видит событийный календарь южной столицы региона, и чем вдохновляется по утрам.

Творческое начало

- Елена Александровна, обе ваши предшественницы были тесно связаны со сферой культуры. Вас в городе и далеко за его пределами также знают как человека творческого. Что теперь будет с вашим коллективом «Традиция»?

- Мы будем существовать и дальше, творчество всегда было в свободное время. Мы мобильны, можем перемещать время репетиций, встречаться на выходных. Девочки приняли эту новость, мы уже встречались. Продолжаем работать, репетируем, сейчас готовим концертный номер к открытию Года семьи в Великих Луках.

- То есть, новый пост не помешает руководить ансамблем?

- Скорее, будет сопутствовать, как и в предыдущей моей работе, соприкасаться. Есть только одно «но» - я не смогу выходить на сцену. Если раньше я была действующей солисткой, то теперь буду просто руководителем. Очень сложно одновременно участвовать в организации мероприятий и оставаться артистом, большая нагрузка может привести к потерям в исполнении. Для проведения концерта нужно пройти очень много этапов, ты должен быть внимателен ко всему. Артист - это тоже большая ответственность, нужно привести себя в порядок, настроиться, выйти, исполнить. Я буду рядом с девочками, буду их напутствовать. Думаю, на сцене они прекрасно справятся без меня.

- Скучать по выступлениям не будете?

- Конечно, я буду скучать. Но, надеюсь, когда-то я смогу спеть, это же не воспрещается. Я люблю свою творческую деятельность, я ей подпитываюсь. Без музыки никуда, мы откуда-то должны черпать своё творческое начало. Я заряжаюсь энергией, когда слушаю красивую музыку, хорошую песню. Моё утро всегда начинается с музыки. Включаю любимые музыкальные подборки, либо проигрыватель - с пластинок совсем другой звук. Мои дети также просыпаются под музыку, это вдохновляет.

- Пост заместителя директора по культурно-творческой работе теперь придётся оставить. А что с преподаванием вокала, не получится совмещать?

- К сожалению, от этого придется отказаться, мне не охватить всё разом, это очень сложно. Вскоре состоится собрание с родителями, буду пристраивать своих детей хорошим преподавателям. У нас все педагоги замечательные.

На своём месте

- Прежний опыт работы, очевидно, пригодится на новом посту. Предложение стать руководителем комитета культуры было неожиданным или, может быть, вы давно к этому шли? Каковы первые ощущения от новой должности?

- Это было неожиданно, я даже не могла подумать, что такое предложение поступит. Решила согласиться. Сейчас чувствую большой темпоритм, очень большой объем работы. Вникаю во всё, погружаюсь в мероприятия, в которых раньше просто принимала участие вместе с коллективом, а сейчас буду в роли их организатора. Понимаю всю степень ответственности, что мероприятия должны приходить на высоком уровне, всё должно быть гладко, начиная с входа зрителя. Сейчас идёт активная подготовка к столетию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Мне пришлось буквально за один день погрузиться в эти мероприятия, которых очень много - и областные, и городские. Концерты, митинги, открытие выставок - надо продумать, как всё это организовать, перевезти, договориться со звукооператорами и масса других вещей. Объём большой, но мне нравится такой темпоритм, я сама очень активный человек.

- Как вас принял коллектив на новом месте работы? Не планируете ли кадровых перестановок? Как вообще обстоят дела с кадрами, нет ли дефицита?

- Вчера была планёрка руководителей, где меня представили. Атмосфера была очень приветливая, дружелюбная. Мы все друг друга очень давно знаем, сотрудничаем, со всеми общались. На предыдущей своей работе я со всеми взаимодействовала. Коллеги принимали участие в мероприятиях в нашей школе, а мы - в их мероприятиях.

Кадров нам, конечно, очень не хватает. Будем работать, искать кого-то. Никаких перестановок не будет, потому что все кадры - прекрасные творческие люди, они все на своих местах. Коллеги любят свою работу, хорошо её выполняют, делают всё для своих учреждений.

- Какие первоочередные цели и задачи ставите перед собой?

- Сохранить традиции. Есть большой опыт предыдущих руководителей в сфере культуры, очень грамотных и опытных, заслуги моих предшественников. Всё это нужно сохранить и приумножить.

- Есть ли что-то, что бы вы хотели изменить в культурной сфере Великих Лук?

- Менять - нет, нужно приумножать. В частности, хотелось бы привлекать больше молодежи на сценические площадки. У нас есть прекрасные коллективы, народные и образцовые, в которых выступают преподаватели и дети. А такого пласта как молодежь и студенты не слишком много. Мы будем понемногу внедрять молодежь в наши концертные программы, потому что среди них есть действительно талантливые ребята, и с ними нужно взаимодействовать. Может быть, откроем курсы по обучению ведущих концертных мероприятий, чтобы у нас были молодые помощники из числа студентов.

- В какие-то проблемы отрасли уже вникали, может, уже есть пути их решения?

- Проблемы есть везде, и они будут постепенно решаться. Хотелось бы заметить, что культура - это душа, сердце, эмоции. Мы должны дарить зрителям прекрасное - это наша главная задача. А проблемы будем решать внутри.

Насыщенная афиша

- Мы уже затрагивали тему событийного календаря, считаете ли вы его избыточным, или есть задумки привнести что-то новое?

- Сейчас я изучаю все мероприятия, их реализуется очень много. План у нас насыщенный и достаточно объемный, направленный на всех - детей, молодежь, взрослое население. Пока, думаю, всего достаточно. Но, вполне возможно, будем что-то добавлять.

- В январе состоялся пул памятных мероприятий, в том числе посвященные годовщине освобождения города от фашистских захватчиков. В планировании не последнюю роль сыграл комитет культуры. Всё прошло на уровне, как вы считаете?

- Городской концерт, посвященный освобождению города, прошёл очень хорошо. В концертной программе приняли участие ведущие коллективы города и бывшие ученики нашей музыкальной школы. Это Анастасия Куклина - студентка Псковского колледжа искусств, очень известная личность, участница телевизионного конкурса «Звезда». И Никита Смирнов - тоже наш выпускник, лауреат международных всероссийских конкурсов. Они очень украсили концертную программу. Мы часто приглашаем выпускников на концерты, всегда очень радостно видеть наших детей на сцене.

- В этом году в Псковской области запланирована масса мероприятий в честь 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Великие Луки тоже подготовили насыщенную афишу?

- Да, объём очень большой, план рассчитан на год - как областных, так и городских мероприятий. Уже в субботу, 3-го февраля, в Великих Луках состоится конференция руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений Псковской области. В этот же день пройдёт памятный митинг, а в ДК ЛК - гала-концерт победителей областного фестиваля «О родине, доблести и славе». Очень много мероприятий запланированы не только в сфере культуры, спорт и образование, молодежная политика - все стараются, все участвуют.

- Впереди весна и лето, вероятно, планы на ближайшие месяцы амбициозные?

- Сперва мы должны открыть Год семьи, в Пскове торжество уже состоялось. У нас будет немножко попозже, дата и время пока уточняются. Кроме того, в этом году исполнится 185 лет со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского — это русский композитор, наш земляк, мы очень гордимся им, музыкальная школа носит его имя. Запланировано много мероприятий: конференция с участием профессоров, концерты, вручение муниципальной премии имени Мусоргского учащимся детских школ искусств, которое традиционно проходит в день рождения композитора. Будут и другие мероприятия, связанные с юбилейной датой.

Заранее ведётся подготовка к календарным праздникам - 23 февраля, 8 марта, 9 мая. В рамках Года семьи состоятся концерты ко Дню матери и Дню отца, в честь Дня семьи, любви и верности. Каждое мероприятие тематическое, и коллективам предстоит подготовить соответствующий репертуар.

К Международной встрече воздухоплавателей также традиционно готовится концертная программа, мы всегда совместно работаем. Это очень красивое мероприятие, которое все великолучане очень любят, оно сближает людей.

В конце августа празднуется День города, в котором наши коллективы обязательно принимают участие. Это хорошая возможность выступить, площадок очень много — задействован летняя эстрада, парк «Петровский», набережная.

В прошлом году был организован ещё один прекрасный праздник - День фонтанов, это прекрасная идея моей предшественницы Ольги Викторовны Сергеевой. Собралось много зрителей, было очень здорово — на природе, рядом с фонтанами, очень красиво, дружелюбно и по-семейному. Думаю, в этом году мы повторим.

- Елена Александровна, спасибо за уделённое время. Желаем вам успехов в новой должности и слаженной работы в дружном коллективе!

- Благодарю, до новых встреч.

Беседовала Ульяна Лаблюк