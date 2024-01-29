Культура

Благотворительный концерт состоится в Доме профсоюзов в Пскове 22 февраля

Благотворительный концерт состоится в большом зале Псковского областного совета профсоюзов 22 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в штабе общественной поддержки Псковской области рассказал о деятельности профсоюзов Псковской области по защите прав и законных интересов трудящихся, а также о ежедневной работе по поддержке участников специальной военной операции. Он также представил всероссийскую патриотическую акцию Федерации независимых профсоюзов России «Профсоюзы России - Zа СВОих!» и пригласил всех желающих принять участие в благотворительном концерте в поддержку участников СВО, который организуют профсоюзы в преддверии Дня Защитника Отечества.

Концерт состоится в большом зале Псковского областного совета профсоюзов 22 февраля в 14.30. Адрес: город Псков, улица Советская, дом №15. В мероприятии примут участие заслуженные работники культуры, творческие коллективы УМВД России по Псковской области, ВДВ, детские музыкально-хореографические группы.

«Приглашаем всех неравнодушных граждан и гостей нашего города принять участие в данном мероприятии и внести свой вклад в приближение Победы!» - добавили в облсовпрофе.