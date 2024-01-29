Культура

«Коврик дружбы» соткали в псковской экологической библиотеке

Читатели псковской Детской экологической библиотеки «Радуга» в рамках реализации проекта «Не столица, но есть, чем гордиться»: хутора и частные музеи Псковской области»» встретились с мастером крафтовой ткацкой мастерской из Изборска «Ткачество. Авторский стиль» Анной Тыквиной и директором бюро путешествий «Континент» Светланой Барановой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Светлана Баранова сначала предложила детям представить, насколько трудоёмким был процесс создания одежды в позапрошлом веке по сравнению с тем, как одежду производят сейчас. Вот почему, объяснила она, так важно беречь материальное наследие, доставшееся нам от наших прабабушек и прадедушек, особенно такие семейные реликвии, которые наши предки создавали своими руками.

После этого Анна Тыквина показал ребятам, как псковичи в старину делали себе одежду: откуда они брали материалы для этого и как обрабатывали, чтобы получить готовое платье. Всё это на примере костюма сотрудника библиотеки, который представляет собой реплику традиционного псковского костюма.

Дети узнали, что чаще всего предки использовали лен и шерсть, а изготовление ниток занимало у них больше трех месяцев, что девочки начинали готовить себе приданое сызмальства, а умение ткать и шить пригождалось им потом во взрослой жизни как возможность дополнительного заработка. Читатели библиотеки «Радуга», кроме того, выяснили, как ткачество было связано со старинными обрядами, познакомились с книгами про народные ремёсла и изучили устройство ткацкого станка.

В конце занятия мальчики и девочки попробовали себя в роли ткачих и ткачей и соткали «Коврик дружбы» из ярких обрезков ткани.

«Читатели экологической библиотеки заодно уяснили, почему люди прошлого так бережно относились к вещам: им ведь приходилось очень усердно трудиться над их изготовлением. И сделали вывод: что домашнее ткачество – это не только красиво, практично, но и экологично», - заключили в библиотеке.