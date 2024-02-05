Культура

Заявки на фестиваль славянского искусства «Русское поле» принимают от псковичей

Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» состоится 30—31 августа в Москве. Мероприятие в этом году пройдет в 13-й раз и будет приурочено к Году семьи, который установлен в стране указом президента. Девиз фестиваля — «Крепкая семья - опора страны». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фестиваль по праву считается одним из главных событий культурной жизни столицы и является крупнейшим фольклорным мероприятием страны, ежегодно объединяющим более 2 тысяч человек — исполнителей русской песни, ремесленников и товаропроизводителей, сохраняющих лучшие традиции России для будущих поколений. В день проведения фестиваля площадки мероприятия привлекают более 200 тысяч зрителей.

В этом году фестиваль будет проходить в следующем формате: 30 августа состоится конкурсная программа коллективов и дизайнеров в концертном зале; 31 августа - выступление участников и представление продукции российских регионов на территории Московского государственного музея-заповедника «Коломенское».

В течение фестивального дня будут работать разноплановые площадки, жюри оценит участников конкурсных программ в следующих номинациях «Лучший хоровой коллектив», «Лучший хореографический коллектив», «Лучший вокально-хореографический коллектив», «Лучший народный ансамбль», «Лучший семейный коллектив», «Лучшая коллекция одежды», «Лучшее семейное авторское блюдо», «Лучший народный мастер», «Лучший товаропроизводитель» и конкурс патриотической поэзии «О Подвиге, о Родине, о Славе».

В целях сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, исторических и языковых особенностей многогранного наследия российских регионов и передачи народных традиций молодому поколению программа фестиваля в 2024 году будет носить как познавательный, так и культурно-развлекательный характер.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 30 апреля на адрес электронной почты оргкомитета фестиваля: org@polerusskoe.ru.

Информация обо всех изменениях, касающихся организации и проведения фестиваля, размещается на сайте фестиваля www.polerusskoe.ru и социальных сетях.

Фестиваль состоится при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

В прошлом году мероприятие проходило в гибридном формате - зрители могли присоединиться к прямой трансляции народных гуляний из любой точки мира. В режиме онлайн праздничную программу «Русского поля» посмотрело более 38,5 млн человек из 143 стран мира.