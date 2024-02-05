Культура

В праздничную атмосферу юности и творчества приглашает окунуться Дом офицеров 14 февраля

В праздничную атмосферу юности и творчества приглашает окунуться 14 февраля - в День всех влюбленных - Дом офицеров в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, в этот праздничный февральский день зрители увидят премьеру – спектакль-размышление «Любовь – это…» в исполнении заслуженного коллектива народного творчества «Театр танца "Русские узоры"».

«"Любовь – это..." – новый спектакль о самом прекрасном чувстве в жизни каждого человека. Любовь, страсть, нежность, гармония, взаимопонимание, поддержка – все это зрители увидят в разных танцевальных стилях. Дополнит хореографические этюды чувственный вокал талантливых студентов отделения музыкального искусства эстрады Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Каждый из нас знает, что такое любовь. Спектакль "Любовь- это…" предлагает нам узнать, что же такое любовь, глазами яркой талантливой молодежи», - отметили в Доме офицеров.

Фотографии предоставлены Домом офицеров

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