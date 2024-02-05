Культура

Библиотеки Пскова и Великих Лук провели онлайн-телемост, посвящённый 100-летию Александра Матросова

Псковская библиотека «БиблиоЛюб» к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова и 70-летию со дня открытия ему памятника в Великих Луках провела онлайн-телемост «За други своя» с Центральной городской детской библиотекой имени А. П. Гайдара в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: библиотека «БиблиоЛюб»

В мероприятии приняли участие члены Псковского городского Совета ветеранов и управления Росгвардии по Псковской области.

Писатель Андрей Канавщиков рассказал участникам телемоста об Александре Матросове, его судьбе и подвиге, а также о своей работе над книгой о герое. Заведующая библиотекой имени Гайдара Лариса Терешина представила информацию о мемориальных комплексах в Великих Луках и на месте гибели бойца (деревня Чернушки, Псковская область), о музее комсомольской славы в Великих Луках. Заведующая библиотекой «БиблиоЛюб» Елена Сойтту познакомила всех собравшихся с книгами о Матросове из фонда библиотеки.

В исполнении молодых участников встречи прозвучал отрывок из поэмы Евгения Евтушенко «В полный рост» и история политрука А. Панкратова, который повторил подвиг Матросова.

Представители старшего поколения объяснили молодым, как важно сохранять историческую память и высказали общее мнение о необходимости чаще проводить такие встречи.

Напомним, Александр Матросов родился 5 февраля 1924 года. В 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны, попал в действующую армию — во 2-й отдельный стрелковый батальон 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина. Подразделение находилось в резерве, но позже его направили на Псковскую землю.

В конце февраля 1943 года батальон получил задачу атаковать опорный пункт в районе деревни Плетень, западнее деревни Чернушки Локнянского района. Подразделение попало под сильный вражеский огонь — три пулемета находились на укрепленных позициях — в дзотах. Два удалось подавить, но третий продолжал огонь, не давая советским войскам продвинуться вперед.

В сторону дзота Александр Матросов пополз вместе с рядовым Петром Огурцовым, но подобрался к укреплению один — сослуживца тяжело ранили. Сначала он бросил две гранаты, на время пулемет замолчал. Как только бойцы поднялись в атаку, снова раздались пулеметные очереди. Тогда юноша поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Полученных мгновений хватило, чтобы бойцы смогли подойти поближе и уничтожить противника.

Александр Матросов ценою своей жизни помог сослуживцам выполнить боевую задачу — 19 июня 1943 года красноармейцу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Александр Матросов был похоронен в деревне Чернушки Локнянского района Псковской области. В 1948 году его прах перезахоронили в Великих Луках.