Культура

В день памяти поэта вход в музеи Пушкинского заповедника будет бесплатным

Завтра, 10 февраля, в день памяти Пушкина, вход во все музеи в составе Государственного музея-заповедника «Михайловское» будет свободным для всех жителей Святогорья и гостей, прибывших в псковские пушкинские места вне организованных туристических групп.

Братья Трауготы. Пушкин. Из иллюстраций к «Медному всаднику» (1996). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, посетителям, которые придут или приедут в музей самостоятельно, семьями или небольшими дружескими компаниями, предложат оплатить только экскурсионное обслуживание, если оно им понадобится.

В «Михайловском» также напомнили, что на этот день в «Михайловском» запланирован ряд памятных событий. Центральное из них — лития «по убиенному болярину Александру» в Святогорском Свято-Успенском монастыре, у могилы поэта. По традиции, заведённой много десятилетий назад, ещё первым послевоенным директором «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко, общую молитву начнут в 14.45, в час смерти поэта.

Кроме того, в день памяти Пушкина в мемориальной усадьбе «Михайловское», в отреставрированном выставочном зале («Льняной амбар») в полдень 10 февраля откроют выставку «Мой Пушкин», подготовленную по уникальной коллекции произведений, созданных наивными художниками Оренбуржья.

А завершит череду памятных событий концерт «Венок Пушкину», подготовленный музыкантами московского камерного оркестра Luminis Artis («Искусство света»).

Вход на выставку и концерт 10 февраля также бесплатны для посетителей, подчеркнули в музее.