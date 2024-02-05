Культура

Память Александра Пушкина почтили в Псковской области

В Псковской области прошли памятные мероприятия в годовщину гибели великого русского поэта Александра Пушкина — со дня трагического события прошло 187 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фотографии: районная газета «Пушкинский край»

Центральные события развернулись в Пушкинских Горах, где покоится прах великого поэта. На территории Святогорского Свято-Успенского монастыря состоялась лития по Александру Пушкину. Она началась с колокольного звона в 14.45 — именно в этот час перестало биться сердце поэта.

После литии в акции памяти приняли участие десятки людей, в их числе первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, руководство Пушкиногорского района и музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», жители муниципалитета, школьники и студенты.

Во время своего выступления Вера Емельянова отметила, что Александр Пушкин — человек необычайной силы и масштаба.

«Мы говорим слова признательности за то, что поэт оставил нам такое богатое наследство. В нем можно найти ответы на жизненные вопросы, которые волнуют каждого», — отметила Первый вице-губернатор.

Вера Емельянова также добавила, что в 2024 году вся страна готовится отмечать 225-летие со дня рождения Александра Пушкина: «Правительством региона и губернатором области Михаилом Ведерниковым приняты значительные меры, чтобы год юбилея поэта в Псковской области прошел с особым достоинством. Мы работаем над тем, чтобы сотни мероприятий были доступны всем».

У стен монастыря прозвучали бессмертные стихи поэта в студенческом исполнении: «Два чувства дивно близки нам…», «Пророк», «Пора, мой друг, пора!…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». после чего участники мероприятия возложили цветы к могиле поэта.

В полдень в отремонтированном выставочном пространстве «Льняной амбар» на территории усадьбы Михайловское открылась выставка «Мой Пушкин». Здесь представлены 43 работы из фондов Оренбургского музея изобразительных искусств. Это портреты поэта, иллюстрации к его произведениям, а также сюжеты, рассказывающие о пребывании поэта в Оренбуржье, куда он приезжал за материалами для «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки».

В Научно-культурном центре в Пушкинских Горах вечером струнный оркестр «Luminis Artis» дал концерт «Венок Пушкину». В программу вошли произведения П. И. Чайковского, М. И. Глинки и Н. А. Римского-Корсакова, написанные по мотивам пушкинских произведений.

В Пскове памятное мероприятие по традиции состоялось у памятника поэту в Летнем саду.

Псковский музей-заповедник в День памяти А.С. Пушкина рассказал об уникальном экспонате, который находится в хранилище учреждения. Это альбом Николая Скобельцына (1789–1864), генерал-лейтенанта, участника Отечественной войны 1812 года, Бородинского сражения, Польской кампании. В нем есть внушительное собрание автографов и поэтических строф поэтов пушкинского круга. Автографы в нем оставляли прекрасные женщины, которым Александр Пушкин посвящал свои стихи.

Отметим, что роковая дуэль состоялась 8 февраля (27 января по старому стилю) на Черной речке в предместье Санкт-Петербурга. Поэт прожил со смертельной раной еще 2 дня, Александр Пушкин скончался 10 февраля (29 января по старому стилю) 1837 года в квартире, которую он снимал в доме на набережной реки Мойки.

Александр Пушкин имеет глубокую связь в Псковской землей. В имении своей матери, Михайловском, он был несколько раз. Самый продолжительный — в ссылке с 1824 по 1826 год. Михайловское называют поэтической родиной Пушкина — уединение здесь ознаменовалось созданием десятков произведений. Последний раз он приедет сюда в 1836 году, менее чем за год до кончины.

Последний приют Александр Пушкин нашел на Псковщине — 18 февраля 1837 года тело поэта было предано земле у алтарной стены Успенского собора Святогорского Свято-Успенского монастыря.