Культура

«Пушкин – наше всё»: псковичи поговорили о творчестве поэта в годовщину его гибели

187-ю годовщину со дня гибели поэта Александра Пушкина отметили в России вчера, 10 февраля. В этот день состоялась встреча в штабе общественной поддержки Псковской области. Псковичи собрались вместе, чтобы поговорить о творчестве великого поэта, обсудить, как слово Пушкина продолжает жить, а также прочитать стихи, сообщили Псковской Ленте Новостей в штабе.

Фото здесь и далее: штаб общественной поддержки Псковской области

На встречу собрались именитые писатели и поэты Пскова, их молодые коллеги, филологи, преподаватели университета и колледжа культуры, благотворители, художники, а также школьники и студенты со своими преподавателями. На протяжении двух часов гости штаба дискутировали о том, нужно ли продолжать классические традиции стихосложения или надо взрывать рифмы, подчеркивали современность произведений Александра Пушкина в наше время, предполагали, о чем мог бы писать Пушкин сегодня, и вместе размышляли о том, что именно в Псковской области поэт находился в сложные времена душевных поисков.

«Пушкин жил, жив и будет жить», – с таких слов начала мероприятие его организатор и ведущая Наталья Никифорова, руководитель Псковского регионального отделения Союза женщин России. Она подчеркнула, что для каждого из присутствующих Пушкин – особенный, каждый по-своему к нему относится, и нет в его творчестве таких тем, которые были бы не созвучны с сегодняшним днем.

Первой для выступления предоставили слово поэту, прозаику, переводчику, автору слов гимна Псковской области, члену Союза писателей России Татьяне Рыжовой. Она подчеркнула, что у русского человека присутствует оттенок религиозного почитания Пушкина, а у псковичей - особенно. «Что значит для нас Пушкин? Пушкин – наше всё! Хоть это и заезженная фраза, но это именно так! Когда приезжаем в Михайловское, Пушкин входит в наше сердце, душу, поры, как природа. Пушкин – это и наша современность. Мы говорим о нем, читаем его. Все не так плохо! Пока есть поиск душевного мира, мы есть», – сказала Татьяна Рыжова.

В мероприятии приняла участие врио руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Елена Бибикова. Она рассказала, что творчество Пушкина сопровождает ее всю жизнь. «Встреча с прекрасным никого не оставляет равнодушным. Мы с дочками, когда они были маленькими, начинали читать книги именно со сказок Пушкина, а бабушка с ними учила наизусть "У лукоморья дуб зелёный…"», – рассказала Елена Бибикова. Она особо подчеркнула, что Пушкин читается легко, интересно, запоминается на долгие годы и слова его сказок в нужный момент вспоминаются и живут с нами в повседневности.

Молодые начинающие поэты в своих выступлениях говорили о том, что Пушкин для каждого с самого детства является проводником в мир литературы. «Для меня как для автора это великий пример и маяк, свет на который нужно опираться и который освещает любую писательскую деятельность начинающего поэта», – отметила молодой поэт Ольга, она прочла стихотворение Сергея Есенина о Пушкине.

Секретом из личной жизни поделилась и ведущая встречи Наталья Никифорова. Она рассказала историю о том, как во время церемонии крещения ее маленькая дочь, увидев батюшку в храме, в изумление воскликнула: «Поп, Толоконный лоб».

О значимости путеводного пушкинского слова говорил псковский поэт, член Союза писателей России Иван Бородинский, подчеркивая, что Пушкин был одним из первых, кто придал огромное значение русскому языку, несмотря на то, что родился в дворянской семье, где родители говорили на французском языке. «У Пушкина были прекрасные учителя: бабушка, няня, дядька и русские деревенские люди, которые окружали его и в Михайловском, и в Болдине. Пушкин прошел огромный путь и явился родоначальником русской поэзии и литературы», – напомнил Иван Бородинский.

Продолжая тему русского языка, гости перешли к обсуждению вопроса о том, что современные поэты сегодня отворачиваются от классического стройного стихотворения, часто используют вольный стих, где рифма не созвучна и отсутствует ритм.

Участники Псковского совета молодых литераторов регионального отделения Союза писателей России высказали мнение, что академическому стихотворению тоже надо давать дорогу. «Если мы потеряем то, что создавали наши предки, то, что находится глубоко в корнях русского человека, нас не будет. Поэтому пока в нас Пушкин – мы будем жить», – сказала одна из молодых поэтов.

Говорили о том, что Пушкина можно постоянно перечитывать и открывать в его произведениях всегда что-то новое, о том, что та легкость, с которой читаются стихи поэта, совершенно не означает, что и писались они также легко. Беседовали о сохранности русского языка, о традициях культуры.

Псковский поэт, прозаик, драматург, переводчик, член Союза писателей России Александр Казаков поднял тему наличия русской литературы на полках книжных магазинов, говорил об исследователях творчества Пушкина, его рукописях, а в завершение выступления дал совет молодым авторам: «Пишите с душой, иначе читать не будет никто».

С просьбой об издании хрестоматии псковских писателей обратился Сергей Семёнов. Елена Бибикова согласилась, что эта идея заслуживает пристального внимания и порекомендовала обратиться за получением грантовой поддержки. В качестве наставника порекомендовала руководителя Псковского отделения Союза пенсионеров Светлану Мельничук, которая смогла получить уже ни один грант, и передала ей микрофон. Светлана Мельничук пообещала в личной беседе рассказать о нюансах получения грантов и ответила на главный вопрос мероприятия.

«Что для меня Пушкин? Когда мне трудно, я открываю его произведения. В них можно найти ответы на все вопросы: о родителях, семье, женщине, финансах. Когда вам трудно и грустно, почитайте Пушкина, и вы получите ответы на любые вопросы», – сказала Светлана Мельничук

На встрече присутствовала депутат Псковской городской Думы, главный врач поликлиники Галина Неваленная. Она поблагодарила за приглашение: «Получаю истинное удовольствие от происходящего и восхищаюсь молодежью, которая так смело критикует нынешнее время, когда все святое уходит на задний план. Нам повезло, что Пушкин наш земляк. Нужно чаще проводить такие встречи, чтобы наша душа могла впитывать такое прекрасное. Преклоняюсь перед всеми творческими личностями и такой талантливой молодежью», – сказала Галина Неваленная.

В завершение мероприятия звучали слова благодарности от школьников своим учителям литературы за то, что являются путеводителями по творчеству Пушкина, а один из гостей даже спел «Я помню чудное мгновенье…».