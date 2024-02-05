Культура

Турецкий «Гарри Поттер» и китайский путеводитель по Лондону приехали в Псков

Выставка изданий из почётного списка Международного совета по детской книге (IBBY) откроется в Библиотеке – Центре детского чтения на улице Розы Люксембург в Пскове в понедельник, 12 февраля. Это 52 книги из фондов Санкт-Петербургской специальной центральной детской библиотекой имени А.С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Книги отобрали эксперты IBBY как лучшие детские книги последних лет в трёх категориях: «лучший автор», «лучший иллюстратор» и «лучший переводчик». Этот «почётный список» эксперты IBBY составляют каждые два года и на его основании страны, члены Международного совета по детской книге, формируют коллекции, одна из которых хранится в России и теперь частично доступна псковичам для ознакомления.

Выездная выставка «Навстречу ветру» в Библиотеке – Центре детского чтения интересна прежде всего тем, что на ней представлены самые популярные в мире детские книги на языке оригинала и в переводах. В их числе всем известные произведения детской литературы не только на русском языке (из собрания библиотеки на улице Розы Люксембург), но и их редчайшие аналоги на языках других стран мира.

«Книги эти, действительно, настолько популярны у читателей, что сотрудники Библиотеки – Центра детского чтения даже не для всех иностранных изданий смогли подобрать русские аналоги из своего библиотечного фонда: ведь они всё время "на руках" у читателей и за ними нередко выстраивается очередь», - рассказали в библиотеке.

Например, на этой выставке представлена первая книга о Гарри Поттере на турецком языке, а её русский аналог на библиотечной полке не залёживается, поэтому в экспозиции его нет.

Примечательно, что желающие почитать «Гарри Поттера» на турецком языке в Пскове уже нашлись. Ведь один из постоянных посетителей Библиотеки – Центра детского чтения на улице Розы Люксембург оказался наполовину турком. Он рассказал, что мечтает к своему совершеннолетию выучить турецкий язык и поэтому очень заинтересовался книгой Джоан Роулинг на языке своих предков по отцовской линии.

Судя по этой выставке, многие российские издания иностранных детских книг являются их точными копиями, но некоторые книги на языке оригиналов намного отличаются от российских переводов даже своим объёмом. Например, подлинный «Дивергент» американской писательницы Роники Рот почему-то чуть ли не в два раза толще, чем его российский аналог.

Лучшие в мире детские книги на испанском языке на этой выставке представлены сразу на двух диалектах. Также там можно полистать детскую книгу, изданную в Объединённых Арабских Эмиратах, которую надо читать справа налево.

Тем, кто интересуется иероглифами, будет интересна детская книга про Лондон на китайском языке. Кстати, преподаватели китайского языка из ПсковГУ теперь планируют провести для своих студентов выездное занятие в Библиотеке – Центре детского чтения, чтобы познакомить их с этим уникальным изданием поближе.

Псковские библиотекари также надеются, что эта выставка привлечёт учащихся Псковского колледжа искусств и студентов дизайнерского отделения ПсковГУ, ведь на ней представлены в том числе произведения лучших в мире современных детских иллюстраторов.

Для всеобщего обозрения выставка «Навстречу ветру» в библиотеке на улице Розы Люксембург откроется днём 12 февраля и будет работать ежедневно кроме субботы до 30 апреля. Сотрудники Санкт-Петербургской специальной центральной детской библиотекой имени А.С. Пушкина, кроме того, приедут в Псков, чтобы провести для читателей Библиотеки – Центра детского чтения специальное мероприятие, посвящённое этой книжной коллекции.