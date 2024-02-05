Культура

Масленицу встретят в Псковском музее-заповеднике

Уже через месяц наступает масленичная неделя, и к этому празднику Псковский музей-заповедник готовит забавы, игры, увлекательные рассказы и, конечно же, блины. Программу праздника представили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Программа «Широкая Масленица» в Палатах у Сокольей башни

«Вас ждут: рецепты традиционной псковской кухни, живое фольклорное пение, народные игры и забавы, мастер-класс по созданию куклы "Масленицы" и множество других интересных событий», - рассказали в музее.

Программа «Едет Масленица по льду, везет блинцы на меду» во Дворе Постникова.

Участники программы узнают об истории народного праздника и традициях масленичной недели, от души повеселятся в масленичных играх и забавах.

Записаться на программы можно по телефону +7(8112)33-13-90, добавить 1 (Палаты у Сокольей башни), +7(8112)29-22-60 (Двор Постникова).