Культура

Георгий Василевич: Человек может понять многое о себе и о мире, только если опирается на истории жизни других людей

XXVII Февральские музейные чтения памяти С.С. Гейченко открыли в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Уникальное фото С. С. Гейченко, 1934 год. Из фондов «Михайловского»

Приветствуя собравшихся, директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич напомнил о серьёзной, более чем четвертьвековой истории этой конференции: «На протяжении многих лет мы говорим об опыте работы музеев, и это непереоценимо важно, потому что всякий музей, всякая музейная работа — это эстафета. А если учесть, что в этом году нашему музей исполняется 125 лет, это уже серьёзная эстафета длиною более чем в век».

«Вспоминая главного героя этих конференций, Семёну Гейченко, — подчеркнул Георгий Василевич, — мы с вами осознаём: человек может понять очень многое о себе и о мире, только если опирается на истории жизни других людей, на историю вещей. Важно и то, что музейная работа — это всегда попытка рассказывать живое о живом, и в этом её уникальность. Семёна Степановича давно нет с нами, но он дал нам понимание того, что, рассказывая о Пушкине, необходимо предоставлять слово не только нашим предшественникам — его современникам, но и людям, живущим сегодня. И чем талантливее человек, тем это интереснее. Словом, каждая наша конференция — это попытка сказать что-то главное о жизни в музее, о нашей службе Пушкину, о самом Александре Сергеевиче, и сказать так, чтобы общая картина становилась всё более ясной, более полной. Поэтому мы всякий раз с интересом вслушиваемся в то, что звучит с этой трибуны, пытаясь понять, верно ли мы идём и какими путями идти дальше».

Георгий Василевич и пожелал участникам чтений плодотворной работы.

В «Михайловском» уточнили, что в итоговую программу XXVII Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко, получивших название «Под сенью дружных муз», вошло 24 доклада и сообщения, подготовленных исследователями культуры и литературы, сотрудниками музеев, библиотек, образовательных учреждений, других специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга, Набережных Челнов и Оренбурга, Ленинградской (Гатчина) и Псковской (Великие Луки, Опочка, Псков, Пушкинские Горы) областей и города Бухары (Республика Узбекистан). На первом заседании конференции её участники говорили о некоторых пушкинских проектах юбилейного года, в Москве, в Оренбурге. Шла речь и о том, что к 225-летию поэта подготовил журнал «Русский язык в центре Европы», который с 1999 года и вот уже четверть века, несмотря ни на что, выходит в Братиславе. С большим интересом музейщики познакомились с аналитическим обзором публикаций С. С. Гейченко в журнале «Русский язык за рубежом» (докладчик — руководитель Пушкинских проектов Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина в Москве Эльмира Афанасьева — подробно остановилась на тех, что состоялись в 1980-х), а также с рассказом о том, какое отражение нашли разные юбилеи поэта — от юбилея 1899 года! — в работах фотографов и фоторепортёров (докладчик — Яна Пономарева, хранитель фонда «Документальная фотография» Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге).

Сейчас конференция «Под сенью дружных муз» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» продолжает свою работу. Напомним, что её программа рассчитана на два полных рабочих дня.