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Культура

Юрий Сорокин передал псковской библиотеке имени Курбатова тысячу книг

14.02.2024 15:37|ПсковКомментариев: 0

Порядка 1000 книг из личной семейной библиотеки 14 февраля, в Международный день книгодарения, Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова передал вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«В основном это классическая художественная литература, произведения известных российских и мировых авторов, которые и сейчас пользуются бессменной популярностью у читателей. Эта коллекция в моей семье собиралась в те далекие годы, когда книга являлась одним из важных образовательных элементов, а на улицах, в различных учреждениях и даже в общественном транспорте можно было увидеть множество увлеченно читающих людей», - рассказал Юрий Сорокин. 
 

По словам сотрудников библиотеки, сейчас, несмотря на век цифровых технологий, интерес к чтению в обществе все же растет, продолжил он. «Уверен, что этот тренд сохранится и в дальнейшем. Тем более, что наши библиотечные учреждения обладают богатым книжным фондом, способным удовлетворить даже самые эксклюзивные запросы читателей. И, конечно, ни одна электронная версия не даст того удовольствия от чтения, которое дает реальная книга, с запахом типографской краски и уютным шелестом страниц», - заключил парламентарий.

Пресс-портрет
Сорокин Юрий Юрьевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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