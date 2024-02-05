Культура

Традиционная акция «Влюбленные в искусство» прошла в Псковском музее-заповеднике

В минувшую среду во Дворе Постникова Псковского музея-заповедника состоялась традиционная акция «Влюбленные в искусство». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, более 60 гостей мероприятия смогли посетить уникальные площадки, подготовленные организаторами, и провести вечер в неповторимой атмосфере белокаменных палат XVII века.

На цокольном этаже посетители познакомились с картиной, созданной западноевропейским мастером во второй половине XVII столетия. Ее сюжет связан с фигурой одного из самых почитаемых ветхозаветных пророков – Моисея. По мнению искусствоведа Ольги Савицкой, картину «Нахождение Моисея дочерью фараона» стоит считать вышедшей из мастерской Франческо Солимены, одного из крупнейших представителей позднего итальянского барокко. Произведение было выставлено из фондов специально для акции.

В пространстве выставки «Чести своей никому не отдам» сотрудники музея рассказали об историях любви знаменитых полководцев, участников Отечественной войны 1812 года. Это и Петр Петрович Коновницын, и Александр Самойлович Фигнер, и Яков Петрович Кульнев. Также гости познакомились с экспонатами выставки, которые связаны с именами этих великих военных деятелей.

Площадка «Чувства души» была посвящена разговорам с семейным системным психологом Ириной Поповой о самом главном, о чувствах. «Порой даже негативные чувства, неприятные, бывают очень важными для нас. Посетители научились трансформировать их в позитивные», - поделились в музее.

Завершилось мероприятие концертом студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Также гости получили подарки от партнеров акции.