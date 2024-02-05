Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков кофейни и пекарни
2024 вызовы и угрозы
Господин Рейтингомер
«Зенча-Псков» кто там?
Два хита псковской кухни
Академия Слуха» подарки 1+1
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё Культура 05.02.2024 12:430 Первую выставку в отреставрированном «Льняном амбаре» Михайловского откроют в день памяти Пушкина 15.02.2024 17:400 Традиционная акция «Влюбленные в искусство» прошла в Псковском музее-заповеднике 15.02.2024 17:180 Сретенский бал в девятый раз состоится в Пскове 15.02.2024 14:220 Участники Февральских музейных чтений в «Михайловском» возложили цветы к памятнику «Музейщикам Пушкиногорья» 15.02.2024 13:240 «Для общей пользы»: чтения памяти Гейченко завершили рассказом о работе доброхотов в «Михайловском» 15.02.2024 12:250 Региональные музеи представили на Февральских музейных чтениях в «Михайловском»
 
 
 
Самое популярное 12.02.2024 14:096 Названа предположительная причина ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе 09.02.2024 21:280 Семерых погибших военнослужащих похоронили в Псковской области 13.02.2024 07:342 Ещё два ДТП с участием автобусов произошло в Псковской области 13.02.2024 16:233 Фатум или мистика «Провала»: пушкиногорцы строят догадки о причине ДТП с автобусом 12.02.2024 14:460 Трое детей находятся в реанимации после ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Традиционная акция «Влюбленные в искусство» прошла в Псковском музее-заповеднике

15.02.2024 17:40|ПсковКомментариев: 0

В минувшую среду во Дворе Постникова Псковского музея-заповедника состоялась традиционная акция «Влюбленные в искусство». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, более 60 гостей мероприятия смогли посетить уникальные площадки, подготовленные организаторами, и провести вечер в неповторимой атмосфере белокаменных палат XVII века.

На цокольном этаже посетители познакомились с картиной, созданной западноевропейским мастером во второй половине XVII столетия. Ее сюжет связан с фигурой одного из самых почитаемых ветхозаветных пророков – Моисея. По мнению искусствоведа Ольги Савицкой, картину «Нахождение Моисея дочерью фараона» стоит считать вышедшей из мастерской Франческо Солимены, одного из крупнейших представителей позднего итальянского барокко. Произведение было выставлено из фондов специально для акции.

В пространстве выставки «Чести своей никому не отдам» сотрудники музея рассказали об историях любви знаменитых полководцев, участников Отечественной войны 1812 года. Это и Петр Петрович Коновницын, и Александр Самойлович Фигнер, и Яков Петрович Кульнев. Также гости познакомились с экспонатами выставки, которые связаны с именами этих великих военных деятелей.

 

Площадка «Чувства души» была посвящена разговорам с семейным системным психологом Ириной Поповой о самом главном, о чувствах. «Порой даже негативные чувства, неприятные, бывают очень важными для нас. Посетители научились трансформировать их в позитивные», - поделились в музее.

Завершилось мероприятие концертом студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Также гости получили подарки от партнеров акции.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Празднуете ли вы День святого Валентина?
В опросе приняло участие 231 человек
15.02.2024, 17:540 Уметь помогать 15.02.2024, 17:530 Делегация Псковской области принимает участие в съезде российского общества «Знание» 15.02.2024, 17:520 Исследование МТС Музыки: что слушают влюбленные псковичи 15.02.2024, 17:400 Традиционная акция «Влюбленные в искусство» прошла в Псковском музее-заповеднике
15.02.2024, 17:330 Швея умерла в туалетной комнате в Псковской области 15.02.2024, 17:270 Международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма стартовал в Москве 15.02.2024, 17:180 Сретенский бал в девятый раз состоится в Пскове 15.02.2024, 17:070 Поворот не туда
15.02.2024, 16:490 Оскорбление соседки обошлось гдовичке в три тысячи рублей 15.02.2024, 16:401 Верховный суд отклонил иск Надеждина, оспаривающего порядок сбора подписей 15.02.2024, 16:310 Первенство МЧС по волейболу стартовало в Пскове 15 февраля 15.02.2024, 16:161 Каждый найдет своего кандидата в президентском бюллетене - политолог
15.02.2024, 16:160 ФТС в январе увеличила перечисления в бюджет России в 1,4 раза 15.02.2024, 16:052 Путь к выборам президента для партий лежит через муниципальные кампании, заявил политолог 15.02.2024, 16:016 Псковскую центральную городскую аптеку №2 планируют приватизировать 15.02.2024, 15:510 Самолет из Москвы в Псков вылетел с 7-часовой задержкой
15.02.2024, 15:500 Игорь Сопов назвал самого яркого «Кандидата Кандидатовича» 15.02.2024, 15:432 Продуктовые инновации 15.02.2024, 15:380 Объем выдачи ипотеки в России может упасть вполовину в 2024 году 15.02.2024, 15:340 Игорь Сопов сравнил путь кандидатов в президенты в России и за рубежом 
15.02.2024, 15:240 Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете треш-стримов 15.02.2024, 15:161 В Пскове нашли водителя, сбившего пешехода на улице Максима Горького 15.02.2024, 15:061 «Три мудреца»: Молодежная политика – миф или реальность? ВИДЕО 15.02.2024, 14:520 Галина Овсова: День зимних видов спорта - праздник для всей семьи
15.02.2024, 14:390 Мошенники вновь обогатились, обманув жителей Псковской области 15.02.2024, 14:290 Более 450 жителей Дедовичского района приняли участие во всероссийском дне зимних видов спорта 15.02.2024, 14:220 Участники Февральских музейных чтений в «Михайловском» возложили цветы к памятнику «Музейщикам Пушкиногорья» 15.02.2024, 14:151 В псковском облздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом детей
15.02.2024, 14:080 «Беседка»: Галина Овсова о развитии спорта в Псковской области. ВИДЕО 15.02.2024, 13:510 Китайские смартфоны набирают популярность в Псковской области 15.02.2024, 13:440 Почетный гражданин Пыталовского района Николай Цветков скончался на 63-м году жизни 15.02.2024, 13:380 «Дневник выборов-2024». Выпуск 6. ВИДЕО
15.02.2024, 13:351 Галина Овсова: Новые меры поддержки спорта в Псковской области беспрецедентны 15.02.2024, 13:320 Псковские пенсионеры могут номинировать свой проект на премию «Старшие» 15.02.2024, 13:310 Илья Стрелков заявил о положительной динамике регистрации на ДЭГ 15.02.2024, 13:270 В Белоруссии ввели режим КТО в районе, граничащем с Украиной
15.02.2024, 13:240 «Для общей пользы»: чтения памяти Гейченко завершили рассказом о работе доброхотов в «Михайловском» 15.02.2024, 13:220 Илья Стрелков: Приезд Леонида Слуцкого в Псковскую область достаточно реален 15.02.2024, 13:200 Первая отечественная базовая станция сотовой связи прошла полевые испытания 15.02.2024, 13:170 Галина Овсова: Спорт - неотъемлемая часть моей жизни с детства
15.02.2024, 13:160 В Псковской области высокий процент информированности о мартовских выборах - Илья Стрелков 15.02.2024, 13:130 Митинг состоялся в Пскове в 35-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. ФОТО 15.02.2024, 13:080 Форум наблюдателей пройдет в Псковской области 15.02.2024, 13:050 Илья Стрелков: Партии старой формации выглядят намного сильнее, чем «Новые люди»
15.02.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Молодежная политика – миф или реальность? 15.02.2024, 12:550 Жителям Пскова назвали способы проверить достоверность квитанции за отопление 15.02.2024, 12:510 Игорь Романов может стать кандидатом в депутаты областного Собрания в 2026 году - Илья Стрелков 15.02.2024, 12:420 В любовь с первого взгляда верят почти 60% псковичей — опрос
15.02.2024, 12:340 Начинается видеотрансляция шестого выпуска программы «Дневник выборов» 15.02.2024, 12:300 Более 40% жителей занимается физкультурой и спортом в Псковской области 15.02.2024, 12:250 Региональные музеи представили на Февральских музейных чтениях в «Михайловском» 15.02.2024, 12:160 «Зверьё моё»: Собаки на охране правопорядка. ВИДЕО
15.02.2024, 12:160 Онколог перечислила основные признаки рака у ребенка 15.02.2024, 12:150 Михаил Ведерников: Псковские воины с честью исполняли свой долг в Афганистане 15.02.2024, 12:100 Снег и до +2 градусов прогнозируют в Псковской области 16 февраля 15.02.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о развитии спорта в Псковской области
15.02.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 15 февраля 15.02.2024, 11:550 Бизнес заявил о крупных потерях при продаже валютной выручки 15.02.2024, 11:540 Псковская таможня передала в зону СВО изъятые на границе товары на 6,6 млн рублей 15.02.2024, 11:510 Фальшивую купюру изъяли в Пскове
15.02.2024, 11:490 «Три мудреца»: Молодежная политика – миф или реальность? 15.02.2024, 11:470 Дмитрий Быстров: Дистанционное электронное голосование позволит провести больше времени с семьей 15.02.2024, 11:360 Минобрнауки рекомендовало вузам повысить стипендии до прожиточного минимума 15.02.2024, 11:270 «Дневник выборов-2024». Выпуск 6
15.02.2024, 11:240 Комитет Госдумы поддержал проект об уточнении оплаты сверхурочной работы 15.02.2024, 11:120 Дороги и мосты Пскова от снега продолжают очищать сотрудники «СитиИнвестГрупп» 15.02.2024, 11:030 «Беседка»: Галина Овсова о развитии спорта в Псковской области 15.02.2024, 11:020 Ледяной дождь вновь накроет Псковскую область
15.02.2024, 10:580 Врачи поговорили на равных со студентами в Пскове 15.02.2024, 10:580 18-летний петербуржец перешел в футбольный клуб «Луки-Энергия» 15.02.2024, 10:550 Суд отправил в колонию 37-летнюю псковичку за неуплату алиментов 15.02.2024, 10:530 Гдовские спортсмены стали бронзовыми призерами первенства России по самообороне
15.02.2024, 10:400 Штраф за бесплатную раздачу просроченных продуктов хотят ввести в России 15.02.2024, 10:240 Коуч поговорила с псковичами о доверии в региональном избирательном штабе 15.02.2024, 10:140 Постройка сгорела в Великолукском районе из-за неосторожности с огнем 15.02.2024, 10:060 Совет отцов обсудил план работы в Штабе общественной поддержки в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru