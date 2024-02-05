Культура

Музей-усадьба Ковалевской станет одной из точек научно-популярных маршрутов

«Дорожная карта» научно-популярных туристических маршрутов разрабатывается в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Сотрудники Псковского музея-заповедника 14 февраля высказали свои предложения на круглом столе на тему «Научно-популярный туризм как эффективная форма организации урочной и внеурочной деятельности в образовательных организациях», который прошел в ПОИПКРО при участии комитета по туризму Псковской области и туроператоров.

«Одной из точек научно-популярных маршрутов Псковской области станет музей-усадьба С. В. Ковалевской. Усадьба принимает посетителей в течение всего года не только на экскурсии, но и организует для детей и молодежи занимательные интерактивные программы. Точные науки часто воспринимаются как сложные и недоступные для понимания. Интерактивный зал усадьбы создан, чтобы разрушить этот стереотип. Здесь можно прикоснуться к современным изобретениям и понять суть трудных расчетов Софьи Ковалевской и других талантливых ученых», - говорится в сообщении.

Напомним, музей-усадьба Софьи Ковалевской находится в деревне Полибино Великолукского района.