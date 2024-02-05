Культура

Прием заявок для участия в конкурсе «Хрустальные звёздочки» стартовал в Псковской области

Начинается приём заявок для участия в региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки-2024». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП России по Псковской области.

Участниками конкурса в соответствии с положением о конкурсе являются дети государственных гражданских служащих и работников ФССП России, сотрудников правоохранительных и иных государственных структур, воспитанники детских домов и школ-интернатов.

Участники Конкурса распределяются по двум возрастным группам:

I группа: от 7 до 12 лет включительно;

II группа: от 13 до 18 лет включительно.

Конкурс проводится по трем номинациям:

️«Вокал» (народное, классическое, эстрадное пение);

️«Хореография» (народный, классический, бальный, современный танец);

«Исполнительское мастерство» (игра на музыкальных инструментах).

Продолжительность выступления — не более 4 минут.

Для участия в конкурсе необходимо до 13 апреля 2024 предоставить заявку на участие и резюме участника. Документы принимаются по адресу: Псков, улица Текстильная, 3 или по электронной почте: ooppvr@r60.fssp.gov.ru.

Информация об условиях проведения всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки 2024», а также его официальное положение размещены на сайте Федеральной службы судебных приставов (в разделе «О службе», подразделах «Иная деятельность, благотворительность» - «Конкурсы, фестивали»).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8112) 699-019.

Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звёздочки» проводится Федеральной службой судебных приставов ежегодно в целях выявления и поддержки одаренных детей, оказания помощи в реализации их творческих способностей, повышения общего культурного уровня детей и подростков.

Победители и призёры региональных этапов неоднократно становились участниками и призёрами финальных гала-концертов Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки».

Победителям и призёрам Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» организовываются поездки во Всероссийские детские центры «Орленок», «Фрегат», «Артек». С благотворительными концертами «Хрустальные звездочки» посещают города России, а также участвуют в международных фестивалях.