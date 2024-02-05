Культура

Снимки Пскова с 70-х годов представят на выставке «Фотография вне времени»

Выставка псковского фотографа и преподавателя Николая Владимирова «Фотография вне времени» откроется в Пскове 21 февраля в 12.30. В рамках открытия выставки также состоится презентация фотокниги автора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Николай Владимиров.

«В фотокниге Николая Владимирова представлены фотографии, которые дороги его сердцу как воспоминания о счастливых мгновениях жизни. Их можно разделить тематически: портреты знакомых и близких людей, пейзажи, виды любимого Пскова, социальные фотографии», - рассказал о книге журналист, автор книги о подвиге десантников 6-й роты «Шаг в бессмертие» Олег Дементьев.

Значительное место в творчестве Николая Владимирова занимает тема патриотизма. Особенно чувствительные фотографии возникали при встречах с родителями героической 6-й роты 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного, ордена Кутузова полка.

Представленные в книге фотографии созданы в период с 1970 по 2023 год. К каждому разделу книги фотограф подобрал стихи псковского поэта, секретаря Союза писателей России Станислава Золотцева.

Выставка откроется в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова на улице Набат, 5. Она будет работать около двух недель.

На открытии выставки планируется сбор гуманитарной помощи на нужды специальной военной операции.

Николай Владимиров родился в Пскове в 1955 году. Фотографией занимается с детства. Учился в Ленинградском государственном институте культуры имени Н. К. Крупской на факультете фотовидеотворчества. С 2005 года является преподавателем отделения фотовидеотворчества в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.