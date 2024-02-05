Культура

Музей истории города Печоры приглашает на сборные экскурсии

Музей истории города Печоры организует сборные экскурсии по экспозиции 23 и 24 февраля в 13:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотография: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Посетители смогут узнать историю Печор от эпохи неолита до сегодняшнего дня, познакомиться с неповторимой культурой народа сето, увидеть старинные фотографии и древние документы.

Музей расположен по адресу: город Печоры, улица Международная, 6. Билеты доступны, в том числе, по Пушкинской карте.

Предварительная запись по телефону: +78114823077.