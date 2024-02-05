Культура

Исторические и современные фотографии из собрания «Михайловского» участвуют в проекте «Пушкин. 225»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» участвует в выставочном проекте «Пушкин. 225», который вчера торжественно презентовали в Москве, в Государственном музее А. С. Пушкина.

Георгий Василевич (первый слева) на церемонии торжественного открытия выставки «Пушкин. 225». Фото из открытых источников.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», масштабная экспозиция, которая занимает практически всё пространство пушкинского дома на Пречистенке, подготовлена по материалам 43 федеральных и региональных учреждений — музеев, библиотек, архивов, галерей, творческих объединений Российской Федерации, а также ряда частных коллекций. Создатели выставки ставили перед собой амбициозную задачу: «…показать многообразие восприятия Пушкина — человека, творца, автора, героя (литературных, театральных, живописных произведений). Поэт, прозаик, историк, патриот, вольнодумец, символ, знак русской классической литературы, фактор консолидации нации, герой анекдотов и мифов, святой, демон, памятник, торговая марка, название ресторана…». Число 225, уточнили разработчики концепции, при этом «не только обозначает юбилей поэта, но и определяет временны́е границы проекта. Мы показываем жизнь и творчество поэта на протяжении более, чем двух столетий, от 1799 года до наших дней».

Как отметил участвовавший в церемонии открытия выставки директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич, «…выставка поражает своим разнообразием, на ней представлены все направления искусства». Особенно ценно, что посетители могут увидеть здесь подлинные пушкинские вещи, в том числе рукописи Пушкина, ученическую тетрадь Натальи Гончаровой, брачные венцы первого поэта и первой красавицы России.

Среди разделов выставки — «Поэт и его эпоха. Реликвии», «Легенды и мифы», многие другие. Музей-заповедник «Михайловское» отправил на выставку «Пушкин. 225» большую подборку исторических и современных фотографий для экспонирования в разделе «Поэт в зеркале эпох». Как сообщила руководитель службы просветительной и выставочной работы Пушкинского Заповедника Алёна Бойцова, это и фотография знаменитого «Храма Славы», сооружённого близ от Святогорского монастыря и могилы Пушкина к торжествам по случаю столетия поэта в 1899 году, и кадр с митинга в Михайловском в 1937 году. Из «Михайловского» создатели экспозиции получили и снимки, рассказывающие о ходе воссоздания дома поэта в его родовом имении (1947), дома Осиповых и Вульфов в Тригорском (1962) и дома Ганнибалов в Петровском (1977), фотографии, запечатлевшие памятник Пушкину работы Екатерины Белашовой в районном центре и скульптуру Галины Додоновой «Пушкин-лицеист» в саду Михайловского, бюст Пушкина работы Энгеля Насибулина в Тригорском, многое другое.

Митинг в Михайловском, столетие смерти А.С. Пушкина (1937). Из фондов Пушкинского заповедника.

Кроме того, в конференц-зале ВМП среди прочего можно будет увидеть два небольших фильма о псковских пушкинских местах, в том числе — девятиминутную лирическую зарисовку «Пушкинский заповедник из поднебесья». Эта лента обращена к потенциальным гостям псковских пушкинских мест и предлагает с необычного ракурса взглянуть на мемориальные усадьбы «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское», а также на музейный комплекс «Пушкинская деревня», на городища Савкина горка и Воронич. Сняли этот фильм Николай Алексеев и Андрей Алексеев при дружеском участии и содействии Марины Мариненко и Дениса Виноградова.

Также в «Михайловском» рассказали о работе над созданием собственного выставочного проекта — одного из запланированных на начавшийся юбилейный год. Это будет портретная галерея — 225 изображений поэта из собрания Пушкинского заповедника, разных по технике исполнения (живопись, графика, скульптура, мелкая пластика) и времени написания, от прижизненных до созданных в начале XXI столетия. Эту выставку в «Михайловском» планируют создать и открыть ко дню рождения музея — 17 марта.