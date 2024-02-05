Культура

Выставка «Фотография вне времени» открылась в псковском колледже

Выставка псковского фотографа и преподавателя Николая Владимирова «Фотография вне времени» открылась в Пскове сегодня, 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках открытия выставки состоялась презентация фотокниги автора. Представленные в книге фотографии созданы в период с 1970 по 2023 год. К каждому разделу книги фотограф подобрал стихи псковского поэта, секретаря Союза писателей России Станислава Золотцева.

Выставка открылась в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова на улице Набат, 5. Она будет работать около двух недель.

На открытии выставки также проводили сбор гуманитарной помощи на нужды специальной военной операции.