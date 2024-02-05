Культура

СОБЫТИЕ: Открытие выставки «Музей Псковского археологического общества»

Выставка «Музей Псковского археологического общества» открылась в Поганкиных палатах в Пскове 21 февраля. Она знакомит с социокультурной средой провинциального губернского города последней трети XIX — начала XX веков. Экспонатами из коллекций музея Псковского археологического общества стали хранящиеся в фондах Псковского музея-заповедника рукописи и старопечатные книги, иконы, предметы церковной утвари, оружие, изделия из текстиля, коллекции нумизматики, фалеристики, сфрагистики, археологические находки, аналоги предметов из экспозиций Псковского археологического общества, утраченных в годы Великой Отечественной войны. Подробнее об открытии выставки смотрите в новом выпуске ПЛН-ТВ.